紐時說中國推動病毒陰謀論 趙力堅三個感嘆號大呼“美國欠我們一個解釋！”

中國正在推動一種關於冠狀病毒起源的新理論：這是一種美國疾病，可能是由10月份前往武漢參加世界軍人運動會的美國軍人引入的。紐約時報說，沒有絲毫證據支持這一觀點，但它得到了中國外交部的官方支持。外交部發言人趙立堅在推特上對美國發出三連問，並連用三個感嘆號，大呼“美國欠我們一個解釋！”。

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據紐約時報今天報道說，中國外交部推動陰謀論，指責美國可能泄露病毒。

該報指，中國正在推動一種關於冠狀病毒起源的新理論：這是一種美國疾病，可能是由10月份前往武漢參加世界軍人運動會的美國軍人引入的。沒有絲毫證據支持這一觀點，但它得到了中國外交部的官方支持。外交部發言人趙立堅在推特上對美國發出三連問，並連用三個感嘆號，大呼“美國欠我們一個解釋！”。

紐時說，由於應對疫情的初期失誤，中國面臨著外交壓力。它試圖將人們的注意力這些問題上轉移開，現在又轉向了一種老生常談的做法：將國內問題歸咎於國外勢力。

據哈佛大學韋瑟海德國際事務中心的學者Julian B. Gewirtz評論中國的做法時說，“這些陰謀論是一個全新而低級的前沿陣地，他們顯然認為這是一場圍繞危機敘事展開的全球競爭。”

在美國，一些政客和媒體人士也提出了同樣荒謬的陰謀論。來自阿肯色州的共和黨參議員Tom Cotton以及特朗普的前首席策略師班農等人均認為，病毒有可能是從武漢病毒所流出的。

紐約時報指出，但科學家們對這一說法不屑一顧。