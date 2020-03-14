美國議員指責說謊發瘋了 趙力堅推特屏蔽了他們

中國外交部發言人趙力堅對外推特官號上指控美國士兵可能將新冠肺炎病毒帶到武漢事件繼續發酵。美國議員指控趙力堅在推特上屏蔽了他們。被屏蔽的美國議員譴責說，“事實是，中國共產黨在這個病毒上對本國公民和世界說了謊，他們要負責。”在星期五的白宮記者會上，特朗普總統回答記者提問時說，大家都知道病毒是哪裡來的。

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據美國之音今天報道說，敢發猛文卻怕被挑戰？趙立堅推特屏蔽美議員。

共和黨聯邦參議員霍利（Sen. Josh Hawley, R-MO）星期五（3月13日）在推特上說，中國外交部發言人趙立堅在推特上把他拉黑了。據霍利在推特上說，“我很高興地報告，這位中國外交部小醜把我屏蔽了，因為我敢於挑戰他有關美國要為新冠病毒負責的明目張膽的謊言，”霍利在推特上說，“事實是，中國共產黨在這個病毒上對本國公民和世界說了謊，他們要負責。”

美國之音稱，此前一天，趙立堅在中國政府禁止使用的推特上以中英文發文指控，“可能是美軍把疫情帶到了武漢。” 趙立堅在推文上寫道，“零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”據趙立堅還在推特上傳了一段現場視頻試圖輔證其觀點。視頻顯示，眾議員魯達（Rep. Harley Rouda, D-CA）星期三在關於新型冠狀病毒應對措施的聽證會上問疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）說，“所以我們可能有一些人看似死於流感，而實際上可能是冠狀病毒?”雷德菲爾德回答說:“在今天，美國有些病例確實是這樣確診的。”

美國之音說，那段問答的背景是，民主黨議員批評當局檢測不力，因此質詢疾控中心負責人是不是目前在被認為患有流感的病人當中實際上有未被檢測出的新冠病毒感染者。

共和黨聯邦參議員斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）星期五也針對趙立堅的推文做出回應，稱中國試圖掩蓋真相。 “這簡直是發瘋了。共產中國會說或做任何事情來逃避他們導致中國新冠病毒傳播的責任，”斯科特在推特上說，“他們在這件事上撒了謊，把它掩蓋起來，將敲響警鐘的醫生噤聲，他們讓自己的人民死去。可恥。”

該報道說，根據斯科特參議員辦公室回覆美國之音詢問電郵，斯科特的推特還未被趙立堅屏蔽。

美國國務院星期五(3月13日)召見中國駐美國大使崔天凱，就中國外交部發言人趙立堅有關美國政府隱瞞疫情真相而且新冠病毒有可能由美軍帶到武漢的說法表示抗議。

在星期五的白宮記者會上，特朗普總統回答記者提問時說，大家都知道病毒是哪裡來的。

白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）星期三表示，中國在新冠疫情爆發初期並沒有採取最佳做法，而是掩蓋了疫情，這導致國際社會花了兩個月時間才作出反應。這番評論引起中國政府不滿。趙立堅的外交部同事耿爽在星期四的例行的記者會上說，奧布萊恩的說法“既不道德，也不負責任，而且對美國本國的疫情防控工作絲毫沒有幫助”。