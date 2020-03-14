胡耀邦遺孀李昭病逝北京 葬儀未提

中共前總書記胡耀邦妻子李昭，3月11日下午在北京因病去世，享壽95歲。據了解，李昭1941年與胡耀邦結婚後，在長達近50年的婚姻生活里，幾乎不曾在公開場合露面，僅一直在背後予以支持。消息曝光後，中國媒體《新京報》11日晚間也報道這則消息。李昭葬禮細節未提。

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據東森新聞報道，“中共前總書記”胡耀邦夫人李昭病逝北京，享壽95歲。

報道引述官方媒體消息，在胡耀邦身後一直默默給予支持的妻子李昭，本名李淑秀，1921年12月20日生，1940年進入延安大學學習俄語時，因為與胡耀邦相識相戀，在隔年結婚，育有3子1女。根據港媒說，中國前國務院總理溫家寶11日稍早曾前往醫院探望這位前總書記夫人。

據了解，胡耀邦是中共第二代的主要領導人之一，也是當年改革派的重要人物，但他1987年遭指責反對“資產階級自由化”不力，因此被迫辭職。而他1989年去世時，學生、市民因為到天安門廣場悼念，進而演變成“八九民運”及“六四”天安門事件。

2015年11月20日胡耀邦百歲冥誕時，中共中央在北京人民大會堂舉行“紀念胡耀邦同志誕辰100周年座談會”。當時7名中共中央政治局常委全員出席，且中共總書記習近平也給予胡耀邦正面評價。