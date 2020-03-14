防護中心勸喻港人不要外游多家旅行社取消歐美游

衛生防護中心總監黃加慶表示，由於香港近日出現多宗懷疑因外游而感染新冠狀肺炎的確診個案，他不認為香港的疫情已到受控階段，他並且勸喻港人如無必要不要外游。而在美國宣布從13日開始暫停除英國以外的美歐旅遊之後，香港有至少兩家旅行社宣布取消未來的歐美旅遊團。

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黃加慶在電台節目中指出，對上一宗源頭不明的本地個案，發病時間發生在約兩星期前，而香港近期的新增個案大都從外地傳入， 如埃及和印度。他指出，病毒傳染性高，旅行團團友又會長時間接觸，增加感染風險，他提醒市民應避免不必要的外游。

對於世衛宣布新冠肺炎疫情全球大流行，黃加慶對世衛的決定不感意外，因全球已有逾百個國家及地區出現病例。而香港採取的預防工作，不會因為世衛定義疫情全球大流行而有大影響或改變。

對於香港一名新增患者的潛伏期長達21日，黃加慶指，已知部分個案有較長潛伏期。他提到，疫情的潛伏期中位數為5天，九成個案在14天內病發，因此維持14天檢疫是合適的。又由於密切接觸者會在檢疫中心隔離14天，之後有14天醫學監測，前後共28日，沒有出現徵狀便可放心。

在歐洲疫情急轉惡劣，尤其是意大利，再加上美國總統特朗普12日宣布從翌日凌晨開始，美國將暫停美歐之間的交通，香港有至少兩家旅行社宣布取消未來的歐美旅遊團。

康泰旅行社宣布，鑒於新冠肺炎在歐美多國蔓延，經評估形勢後決定取消3月份的美國、英國、西歐、東歐、北歐，西葡及埃及的旅行團。康泰指，已報名的旅客可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團，至於4月1日或以後出發的上述旅行團，稍後再作安排。

星晨旅遊亦表示，鑒於疫情在歐洲多國蔓延，為保障顧客及員工的健康，決定取消即日至3月31日出發的全線歐洲及埃及旅行團，受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費，旅行社會派人主動聯絡已報名旅客。

香港政府日前宣布，除歐洲四個國家以及日本部分地區將加入強制檢疫的名單之外，港府亦已宣佈擴大向神根公約26個國家發出紅色旅警。

上述地區來港人士，不論是否香港居民，抵港後均須強制檢疫14天。至於南韓及伊朗來港人士14天強制檢疫的做法則維持不變。