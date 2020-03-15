中國輿論追查究責甩鍋進行時 通報疫情卡殼上級 上級是誰

中國官方經過SARS後打造了“中國疾病預防控制信息系統”，以便在疫情來臨時啟動早期監測和預警。中央社今天報道說，但中國媒體披露，系統在這次並未派上用場，起因疑為基層醫院被要求“等上級通知後再上報”。

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據中央社今天報道說，陸媒指等待上級通知，延誤疫情早期通報。

該報道引述陸媒新京報消息，官方宣稱，透過網絡直報，可在2小時內將疫情消息傳達到中國政府打造的“中國疾病預防控制信息系統”，並啟動早期監測和預警。該報稱，“中國疾病預防控制信息系統”可透過2種途徑通報，第一是走傳染病疫情報告流程，又稱大疫情系統；另一種是循不明原因肺炎診斷並報告流程。據報導說明，只要填寫傳染病報告卡，就會進入“中國疾病預防控制信息系統”，任何級別的疫情防控中心都能看到病例訊息。

中央社說，然而該報指出，武漢在去年12月就發現有2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）病例，經中國疾控中心副主任馮子健、原副主任楊功煥向媒體證實，武漢直到1月3日才透過網絡直報，將病例上報。

該報引述武漢市中心醫院急診科主任艾芬表示，過去碰到肺結核等傳染疾病，會直接在電腦填寫相關報告；但該報披露，醫院曾兩度致電武漢市江漢區疾控中心，詢問採樣結果及“是否應該上報傳染病報告卡”，但僅獲“對於此類特殊傳染病，等上級通知後再上報，具體上報病種等通知”的回應。

據報導還說，上報傳染病報告卡的權限，歷經“區級專家會診後報卡”，再到“省市聯合報卡”，最後要經湖北省衛生健康委員會同意，才能將病例上報。在武漢發生疫情初期，原先由醫院會診後即可上報傳染病報告的權限，被不斷提高了。