新冠疫情下 “洋蝗”“土蝗”聯攻 中國急布預防

沙漠蝗引發的災害肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家，據信逼近中國邊境。中國國家農業局和國家林業草原局已相繼發出沙漠蝗災害預警，並制定預案，防範境外“洋蝗”與境內“土蝗”。

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據中央社今天報道說，土洋皆防，中國提蝗蟲預案控制損失5%以下。

該報道引述中國央視新聞，中國農業農村部、海關總署、國家林草局近日制定“沙漠蝗及國內蝗蟲監測防控預案”，強調要“禦蝗於境外、備戰於境內”，既嚴防境外沙漠蝗入侵，又繼續做好國內蝗蟲防治。據預案表示，具體目標是總體危害損失率控制在5%以內。包括邊境地區沙漠蝗遷入風險點監測和防治處置率達到100%；國內飛蝗防治處置率達到90%，農牧區土蝗防治處置率達到80%。

該預案說，要加強雲南、西藏、新疆等可能遷入區的監測、及時預警，按照遷入風險，設定50萬畝應急防治任務。配套組建專業防治隊伍，儲備應急防控物資，一旦遷飛入境，立即啟動應急防治。

預案寫道，將按照發生程度，提升防治準備級別。高密度發生區準備化學應急防治，中低密度發生區用生物防治和生態控制，確保飛蝗不起飛成災、土蝗不擴散危害。

該報道說，寧波晚報曾指，中方計畫派出一支為數10萬隻的“鴨子軍隊”到巴基斯坦滅蝗，主要“戰力”是名為“國紹1號”的鴨子。