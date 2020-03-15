新冠肺炎中國官方新報 境外輸入威脅增多

中國官方今天報告新冠肺炎疫情統計，指14日新增2019冠狀病毒疾病20例確診，10例死亡，境內確診及死亡集中於湖北省武漢市。武漢當日確診4例，其餘16例確診均為境外輸入，累計中國境外輸入確診111例。

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據中央社今天報道說，新冠肺炎中國新增20確診，16例境外輸入。中國14日新增武漢肺炎20例確診，10例死亡，境內確診及死亡集中於湖北省武漢市。

據中國國家衛生健康委員會今天上午在官網通報，3月14日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例20例，新增死亡病例10例（湖北10例），新增疑似病例39例。

當日新增治癒出院病例1370例，解除醫學觀察的密切接觸者1409人，重症病例減少384例。

該報道說，3月14日0至24時，新增報告境外輸入確診病例16例（北京5例，浙江4例，上海3例，甘肅3例，廣東1例）。截至3月14日24時，累計報告境外輸入確診病例111例。

自2019年底疫情爆發至3月14日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計死亡病例3199例，累計報告確診病例8萬844例，現有確診病例1萬734例（其中重症病例3226例）。累計治癒出院病例6萬6911例，現有疑似病例113例。累計追蹤到密切接觸者67萬9759人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬189人。

疫情重災區湖北14日新增確診病例4例，新增死亡10例，全數來自武漢市。新增治癒出院病例1335例（武漢1181例），現有確診病例1萬431例（武漢9911例），其中重症病例3163例（武漢3058例）。

累計死亡病例3085例（武漢2456例），累計確診病例6萬7794例（武漢4萬9999例）。累計治癒出院病例5萬4278例（武漢3萬7632例），新增疑似病例1例（武漢1例），現有疑似病例18例（武漢15例）。

中央社說，香港特別行政區累計確診141例，包含出院81例，死亡4例；澳門特別行政區累計確診10例，皆已出院。