新冠肺炎官方推薦特效藥 清肺排毒湯

新冠肺炎疫情持續，中國推廣中西醫結合治療。多地推動中醫藥介入診療全過程，打出中西醫結合救治“組合拳”。據中央指導組專家、國家中醫藥管理局專家組組長仝小林昨日（14日）接受中國官方媒體《澎湃新聞》採訪時表示，中藥“清肺排毒湯”的總有效率達到97.78%，無一例由輕症轉為重症或者危重症。

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據香港01今天報道，新冠肺炎中國內地專家指：清肺排毒湯有效率達97%，逾千人服後治癒。

該報道說，新冠肺炎疫情持續，中國內地推廣中西醫結合治療。多地推動中醫藥介入診療全過程，打出中西醫結合救治“組合拳”。據中央指導組專家、國家中醫藥管理局專家組組長仝小林昨日（14日）接受內媒《澎湃新聞》採訪時表示，中藥“清肺排毒湯”的總有效率達到97.78%，無一例由輕症轉為重症或者危重症。仝小林稱，截至13日，10個省份1261例新冠肺炎患者服用清肺排毒湯後，1102例得以治癒、29例癥狀消失、71例癥狀改善。仝小林更指，其中40例重症患者服用後，已有28例出院；12例在院治療，10例癥狀好轉，“由重轉輕”。

此前國家中醫藥管理局科技司司長李昱曾表示，國家中醫藥管理局以臨床“急用、實用、效用”為導向，於1月27日啟動了“中醫藥防治新冠肺炎有效方劑臨床篩選研究”工作。在取得214例臨床有效數據的情況下，2月6日國家衛健委、國家中醫藥管理局聯合發文向全國推薦使用清肺排毒湯。

而在日前公布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》中，清肺排毒湯列入中醫臨床治療期首選。該方將四個方劑21味藥組合在一起，成為一個新的方劑。

據仝小林表示，中藥復方“清肺排毒湯”作為此次抗擊新冠肺炎疫情專門設計的方子，由復方“麻杏石甘湯、射干麻黃湯、五苓散”等幾位藥、復方綜合而成。臨床上，適用發燒、疑似病例及輕型、普通型、重型新冠肺炎患者救治，應用比較廣泛，原則是“宣肺、化濕”。

該報道稱，仝小林稱，“總的來看，方子在應急狀態下，按照通治方去治療，取得了比較好的療效”。仝小林指，目前服用清肺排毒湯的患者徵狀緩解都比較明顯。