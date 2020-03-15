新冠肺炎感染後遺症是什麼

新冠肺炎疫情持續，有香港醫院分析發現，部分患者康復後肺部纖維化，肺功能受損兩三成。中國官方則引述專家研究警告，新冠病毒會影響男性生殖能力，但文章發布不久後即遭刪除。香港醫生指治癒後估計肺功能受損未至於一半，但都有二至三成。日本病理研究報告患者甚至或染有腦炎。

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據德國之聲今天報道說，新冠後遺症：肺功能跌三成 損睾丸致不育？新冠肺炎蔓延至全球逾百國，除了如何防疫，病毒引致的後遺症也備受關注。

報道綜合香港傳媒消息，香港至今錄得超過130宗新冠肺炎確診個案，約70人痊癒出院。瑪嘉烈醫院傳染病中心分析首批10多名出院病人資料，其中2至3名康復者步速較快時會氣促，未能如常做運動，甚至不能做回以往的工作，估計“肺功能受損未至於一半，但都有二至三成”。

醫管局臨床治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢解釋，病毒性肺炎會導致肺部纖維化，需靠藥物治療，痊癒後可能留有疤痕，疤痕組織變硬後會阻礙呼吸。他表示，2003年SARS康復者也有出現肺功能轉差的情況，目前仍在觀察新冠病毒對病人的長遠影響，當局會為康復者在覆診時接受肺功能測試，並安排物理治療，又建議病人多做肺部擴張運動如游泳丶跑步等，相信有助改善肺功能。截至3月11日，瑪嘉烈醫院共接收26名新冠病毒確診病人，其中6人屬病情嚴重，5人需入住深切治療部留醫，至今2人死亡。26名確診患者中，21人接受藥物治療，其餘5名較年輕丶病徵不明顯的患者則毋須用藥，預料可自行康復。

該報道說，另一方面，中國湖北省政府官網3月12日一度刊出文章，引述華中科技大學同濟醫院生殖醫學中心李豫峰教授團隊指，新型冠狀病毒感染以肺臟和免疫系統損害為主，但理論上還可能損害睾丸功能。據文章稱，目前尚無研究證實新型冠狀病毒感染是否損傷睾丸及影響男性生育能力，但新冠病毒與SARS病毒高度相似，其感染入侵細胞受體相同，即血管緊張素轉換酶2（ACE2）。儘管未在睾丸中檢測出SARS病毒，“但SARS感染仍可導致睾丸出現嚴重的免疫性損傷，引起睾丸炎，造成生殖相關細胞廣泛破壞”，故理論上推測，新冠感染可造成睾丸損傷，影響精子生成和雄激素合成，嚴重可致男性不育。

據研究團隊建議，曾感染病毒的適齡男性，康復後需入院進行精液質量和激素水平等測試，以便儘早處理問題。文章發布後引起網上熱議，該文即日被下架。

報道稱，《澎湃新聞》透過同濟醫院聯絡李豫峰，他回應查詢時指，新冠病毒感染可能造成睾丸損傷“理論上是有依據的”，發文主要是提醒患者治癒後檢查，但強調相關研究還在進行。被問及目前是否有患者有睾丸損傷，醫院相關負責人則回應說：“（研究）沒有這麽快，臨床時間是不夠的。”

該報續稱，美國當地時間2月21日，一篇發表在預印本網站Preprints上的論文指出，2019冠狀病毒感染可能會使具有靶點的細胞與生殖相關的功能被抑制，從而生精失敗。兩個論文作者均來自美國國立衛生研究院的下屬研究所，論文尚未經同業評議，也未在正式期刊上發表。該報又引述北京大學醫學部祁麗花丶遲曉春等人，在2007年1月及2月發表的兩篇論文，指SARS導致男性患者並發睾丸炎，成因有多個因素，其中SARS病毒所引起的自身免疫性損傷可能是主因之一。

該報道引據《香港01》則說，香港泌尿科專科醫生葉維晉認同“理論上新冠病毒可感染睾丸”，但由於病毒可在患者身體運行一段時間，建議康復後等半年至一年後，才接受睾丸功能相關檢查。