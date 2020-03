武漢新冠肺炎疫情初期曝料兒童感染例已多發

新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情在多國蔓延。武漢大學藍柯、劉映樂,復旦大學余宏傑聯合華中科技大學同濟醫院孫自鏞等研究人員在頂級醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》(NEJM)上發表論文指出,在疫情初期,兒童新冠病毒感染就已發生。

據香港01今天報道,新冠肺炎內地多間大學聯合研究:1月初已發生兒童感染。這篇論文題為 “Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China” ,研究包括從2020年1月7日至1月15日的共366名住院兒童(16歲及以下),該研究得到同濟醫院倫理委員會的批准。

報道稱,在366名兒童中,最常見的病原體是甲型流感病毒(23例,佔6.3%)和乙型流感病毒(20例,佔5.5%)。在6名患者中(1.6%)檢測到新型冠狀病毒。這6名新冠肺炎患者的發病日期在2020年1月2日至1月8日之間,並且患者在1月7日至1月13日之間住院。

據該報道引述NEJM/武漢大學新聞網說,這項研究表明,在新型冠狀病毒爆發的早期發生的兒童感染,引起中度至重度呼吸系統疾病,是與一名患者的ICU(深切治療部)入院有關,但其感染源尚未確定。患者或家屬均沒有直接接觸過華南海鮮批發市場或彼此直接接觸。研究結果表明,兒童SARS-CoV-2感染是在流行的早期發生的。

該消息沒有確指上述論文投寄與發表時間。