疫情下傳中國官方要求“停止妖魔化外國”

中國“出口”的新冠肺炎，禍延全球，而中國內地近日更將這次疫情，歸究是“外國”，中國外交部發言人趙立堅更口出狂言，聲稱“病毒可能是由美軍帶到武漢”，引發中美外交風波。據蘋果日報報道說，不過，共青團機關報《中國青年報》下午發表題為“停止妖魔化外國，國人世界觀別被毀了”，有評論認為，可能是中國內地官媒“打擊”西方力度太猛，官方想降溫。

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據蘋果日報報道說，武漢肺炎官媒要求“停止妖魔化外國” 並批自媒體幸災樂禍終毀國人世界觀。

該報道說，中國“出口”的武漢肺炎，禍延全球，而內地近日更將這次疫情，歸究是“外國”，外交部發言人趙立堅更口出狂言，聲稱“病毒可能是由美軍帶到武漢”，引發中美外交風波。不過，共青團機關報《中國青年報》下午發表題為“停止妖魔化外國，國人世界觀別被毀了”，有評論認為，可能是內地官媒“打擊”西方力度太猛，官方想降溫。

這篇文章，主要圍繞着內地自媒體，近日不斷妖魔化外國疫情，不斷批評外國人不戴口罩、確診人數不斷上升，甚至用“幸災樂禍調侃口吻”，寫着“感覺有些國家都快不行了”。文章指名由駐外的記者撰發，認為這些文章“利用信息不對稱、國人對國外情況的不了解，或斷章取義，或編造謠言，或誇大其辭，拿貶低別人的抗疫努力來滋養和迎合某種虛榮感，用這樣的文章拉流量”，行為“下作”（卑鄙下流的意思）。

報道從，該文章更批評這些“沒有受過專業和倫理訓練，以流量和營利為追求”的自媒體，立場“自私、狹窄、健忘，對不起國人在這場災難中的付出，也對不起外國友人的援助和國外抗疫的努力”。更讓人擔心的是，“我們對世界的抗疫努力，對他國疫情的具體情況真的知之甚少，正規媒體上只有每天抽象的數字攀升，很容易對世界形成誤判”。

不斷發表妖魔化外國的報道，文章指出“如果外國自媒體這樣妖魔化我們，我們一定非常憤怒，人同此心，己所不欲勿施於人，請營銷號們注意吃相，別用那種下作的姿態去妖魔化別人的努力了！”

據該文章亦要內地民眾認清現在疫情的形勢：“中國疫情防控雖未到拐點（轉捩點），形勢明顯向好轉，全球疫情卻在升級，多國確診病例在攀升，韓國破2,000，日本近1,000，伊朗多政要感染，意大利形勢也非常嚴峻……這再次說明，抗疫不是哪個國家的事，全球命運相連，這是人類的災難。病毒是人類的敵人，沒有一個國家可以置身事外以鄰為壑，必須摒棄種種偏見分歧、政治心結和意識形態鐵幕，而形成全球性的聯防聯控。”

該報道說，《中國青年報》文章作者更擔心，這些文章“選擇性地截取、矮化他者的信息，迎合和消費輿論場上某種自大、自媚、傲驕的不健康情緒，從而成就一筆流量生意”。這種做法的輕則讓國人“看不到真實的外界，形成洋洋自得的固化認知”，最壞的結果，“就是世界觀的扭曲”。