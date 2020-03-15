美傳染病專家：中國恢復正常後有可能爆發新一波疫情

美國聯邦政府首席傳染病專家、美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長安東尼·福奇（Anthony Fauci）3月15日接受美國ABC電視台採訪時表示，“中國疫情防控期間一直閉關鎖國。而當他們解除限制並恢復正常生活時，有可能出現新一波疫情高峰。當然我希望並非如此。”

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3月13日福奇曾經表示，美國的新冠肺炎疫情對日常生活的影響可能會持續長達8周。

福奇在接受美國廣播公司（ABC）早間新聞節目採訪時表示，新冠肺炎疫情影響持續的時間很難預測，但是從歷史角度看，可能會持續長達8周或者更長時間。

“我希望在早期只有三周或者四周時間，但是要做出準確的預測是不可能的。”福奇在採訪中強調說。

根據美國約翰霍普金斯大學的疫情實時統計，截至目前美國國內的確診病例已經突破2000例。

不過福奇表示，就目前的病例數量而言美國尚未達到峰值。他表示，“情況在改善之前肯定會變得更糟糕。”

福奇說：“我們現在處在一個關鍵時刻——美國一些地區比其他地區更是如此——但總體而言，現在採取的做法有望減弱峰值，這樣我們就可以拯救許多生命。”。

在被問及美國是否在向“逐漸停轉”演變時，福奇表示：“我不確定我們會不會變成這樣，我認為那會非常重大。但是我可以告訴你，所有事情都擺在桌面上，我們只需要隨着事情幾天幾周內的發展做出反應。”