習近平《求是》刊文 促為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐

中國國家主席習近平發表文章要求以科技配合抗擊疫情，加快藥物研發進程，並做好患者康復和隔離群眾的心理疏導工作。這篇題為《為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐》的文章今天（15日）發表於《求是》網站。習近平文章要求統籌病毒溯源及其傳播途徑研究，搞清楚病源從哪裡來、向哪裡去。

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據聯合早報今天報道說，習近平指：為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐。

該報道說，中國國家主席習近平發表文章要求以科技配合抗擊疫情，加快藥物研發進程，並做好患者康復和隔離群眾的心理疏導工作。這篇題為《為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐》的文章今天（15日）發表於《求是》網站，是習近平3月2日在同有關部門負責人和專家學者就疫情防控科研攻關工作座談時的講話。

報道稱，據求是網刊登的文章顯示，習近平表示要將科技戰線作為疫情防控的重大緊迫任務，包括加強藥物、醫療裝備研發與臨床救治，提高治癒率、降低病亡率；加快推進疫苗研發和產業化鏈銜接、統籌病毒溯源及傳播途徑研究，利用人工智能、大數據等新技術開展流行病學和溯源調查。

據習近平題為《為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐》文章稱， 這次來軍事醫學研究院、清華大學醫學院調研，主要是考察疫情防控科研攻關工作進展情況，看望奮戰在疫情防控一線的科研工作者。 這次新冠肺炎疫情是新中國成立以來在我國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。黨中央高度重視、迅速作出部署，把疫情防控作為頭等大事來抓，把人民群眾生命安全和身體健康擺在第一位，提出了堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求，明確了堅決遏制疫情蔓延勢頭、堅決打贏疫情防控阻擊戰的總目標。在黨中央堅強領導下，經過各方面艱苦努力，目前疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展。

據習近平文章說，前不久，黨中央召開了統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議，我作了講話。我還主持召開中央政治局常委會會議、中央政治局會議等，分析新冠肺炎疫情防控形勢，研究防控重點工作。在這些場合，我都強調戰勝疫情離不開科技支撐，要綜合多學科力量加快科研攻關，在堅持科學性、確保安全性的基礎上加快研發進度，力爭早日取得突破，儘快拿出切實管用的研究成果。

習近平文章說，疫情發生以來，全國科技戰線積極響應黨中央號召，科技、衛健等12個部門組成科研攻關組，確定臨床救治和藥物、疫苗研發、檢測技術和產品、病毒病原學和流行病學、動物模型構建等五大主攻方向，組織跨學科、跨領域的科研團隊，科研、臨床、防控一線相互協同，產學研各方緊密配合，短短一個多月時間內就取得了積極進展。我們不到一周時間就確定了新冠病毒的全基因組序列並分離得到病毒毒株，及時向全球共享；適應疫情防控緊迫需求，面向全國揭榜，分階段推出多種檢測試劑產品；採取老藥新用、研發新的治療手段、中西醫結合等方式，迅速篩選了一批有效藥物和治療方案，推薦到臨床一線救治；採取多條技術路線並行推進疫苗研發；通過對病毒生存環境、傳播途徑方面的研究，為制定完善防控策略提供了科學依據；在較短時間內構建了多個動物模型，為藥物、疫苗研發提供了重要支撐。同時，專家學者及時發聲、答疑解惑，穩定人心、堅定信心，為打贏疫情防控這場硬仗提供了有力科技支撐。 在這場重大鬥爭中，廣大科技工作者充分展示了拼搏奉獻的優良作風、嚴謹求實的專業精神，湧現出一批先進典型。

習近平說，在這裡，我代表黨中央，向奮鬥在疫情防控科研攻關一線的廣大科技工作者表示衷心的感謝和誠摯的問候！ 縱觀人類發展史，人類同疾病較量最有力的武器就是科學技術，人類戰勝大災大疫離不開科學發展和技術創新。我國歷史上有很多防治瘟疫的醫療著作和方法。《漢書·平帝紀》記載，元始二年，“民疾疫者，舍空邸第，為置醫藥”，提出了“隔離”是防疫的重要舉措。明代中期我國就出現了預防天花的“人痘”接種術。18世紀末，英國科學家愛德華·琴納發明了接種牛痘預防天花的方法，經過幾代科學家不懈努力，最終研製出滅活天花病毒的疫苗。隨着現代醫學科技發展和公共衛生基礎設施不斷完善，霍亂、鼠疫、流感等這些曾經對人類造成巨大危害的傳染病逐漸得到了有效控制。近些年來，在抗擊嚴重急性呼吸綜合征（SARS）、中東呼吸綜合征（MERS）、甲型H1N1流感、埃博拉病毒等多次重大傳染病中，科學技術都發揮了重要作用。

據習近平文章說，新中國成立以來，我國通過傳染病重大科技專項研發部署，在傳染病防治領域的科研水平、技術能力、平台建設、人才隊伍等方面都有了明顯提升。 當前，打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰還需要付出艱苦努力。我們對新冠肺炎疫情的源頭和宿主、傳播途徑、致病機理、危害性致命性、診療方案、救治藥物以及患者康復後是否存在後遺症等，都還沒有完全搞清楚。越是面對這種情況，越要堅持向科學要答案、要方法。希望廣大科技工作者勇擔責任、盡銳出戰，儘快攻克疫情防控的重點難點問題，為打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰提供強大科技支撐。

據習近平敦促說，下一步，要重點在以下幾個方面下功夫。 第一，加強藥物、醫療裝備研發和臨床救治相結合，切實提高治癒率、降低病亡率。 第二，推進疫苗研發和產業化鏈條有機銜接，為有可能出現的常態化防控工作做好周全準備。疫苗作為用於健康人的特殊產品，對疫情防控至關重要，對安全性的要求也是第一位的。 第三，統籌病毒溯源及其傳播途徑研究，搞清楚病源從哪裡來、向哪裡去。 第四，做好患者康復和隔離群眾的心理疏導工作。 第五，完善平戰結合的疫病防控和公共衛生科研攻關體系。 第六，堅持開展愛國衛生運動。這不是簡單的清掃衛生，更多應該從人居環境改善、飲食習慣、社會心理健康、公共衛生設施等多個方面開展工作，特別是要堅決杜絕食用野生動物的陋習，提倡文明健康、綠色環保的生活方式。 第七，加強疫情防控科研攻關的國際合作。