英媒指肺炎疫情外交戰 從趙立堅發推質問美國看中國形象言與行

據英國廣播公司報道稱，從中國武漢爆發新冠肺炎疫情以來，中美從貿易之爭到冷戰之爭的對抗似乎不再像之前那麼引人關注，不過中國外交官趙立堅的一則推特發文，將中國與美國之爭又一次呈現在世人面前。中國外交官員在國際間展開了“抗疫必勝”宣傳。有統計顯示，中國外交官員共接受了400多個媒體採訪，發表了300多篇文章。

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據BBC說，肺炎疫情外交戰，從趙立堅發推質問美國，看中國形象言與行。這一次，趙立堅用中、英文在推特上質問美國：零號病人是什麼時候在美國出現的？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！

該報道稱，誰抹黑誰？美國福克斯新聞刊發文章說：中國發起危險的運動要在新冠病毒問題上抹黑美國。美國彭博社報道說：中國官員力推美國傳播病毒的陰謀論。中國外交部發言人耿爽在3月13日的例行記者會上表示，個別美國政府高官和國會議員藉此發表種種不實和不負責任的言論，抹黑攻擊中國，我們對此堅決反對。美國總統特朗普此前也加入了中美相互指責病毒源頭的口水仗。3月12日，特朗普在白宮向全國發表講話時，稱病毒是“外國來的”（a foreign virus）。

該報道說，實際上，自疫情爆發以來的這段時間，從病毒的來源、中國疫情的公開透明度到中國政府的抗疫措施等，中國面臨來自外部，特別是美國政界和輿論的諸多批評與指責。隨着中國內部疫情的逐步穩定，中國對外展開行動，希望重塑“負責任大國” 形象，“贏得國際社會的尊重和認可” 。

BBC報道稱，中國外交部發言人趙立堅此次發推特之前，曾在3月5日的記者會上批評個別媒體稱新冠病毒是“中國病毒”極不負責任。他還說，新冠病毒來源問題上，目前病毒溯源工作仍在進行中，尚無定論。世界衛生組織多次表示，新冠病毒是全球現象，源頭尚不確定，此時應關注如何應對遏制病毒，應避免地域的污名化語言。

2月14日，王毅接受路透社副總編加洛尼專訪,稱"中國政府和人民用自己的努力甚至犧牲贏得了國際社會的尊重和認可"。王毅批評妄稱新冠病毒是“中國病毒”，是企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。

該報道稱，趙立堅的此番講話被媒體和網民戲稱為“甩鍋”，卻也顯示中國對自身形象與病毒掛鉤的堅決反對。

在中國疫情最嚴峻的2月中，中國外長王毅曾接受路透社的專訪，強調中國從一開始就採取“公開、透明”的態度，及時向國際社會通報疫情信息。世界衛生組織總幹事譚德塞也曾表揚中國的抗疫行動，儘管中國國內對本次疫情發生後政府官員是否存在隱瞞壓制疫情信息以致延誤了最佳防控機會至今都仍然不斷有人提出問題。

中國外交官員在國際間展開了“抗疫必勝”宣傳。有統計顯示，中國外交官員共接受了400多個媒體採訪，發表了300多篇文章。這些數字與全世界有關新冠病毒肺炎鋪天蓋地的輿論相比顯得仍然極為稀少。有評論人士認為，正是出於對疫情爆發有損中國當局形象的擔心，中國官方才加強了國際宣傳的力度和國內言論的審查。

據該報道說，意大利新冠肺炎確診病例累計超過1萬人，成為中國以外受影響最嚴重的國家，全國實行隔離措施。中國派出醫療隊協助抗疫。除了在國際間“引導正確輿論”，中國還向一些國家伸出援手，幫助防疫。在這樣的行動中，中國的宣傳口號是助力世界抗疫，這與最高領導人習近平的“人類命運共同體”有異曲同工之處。

據該報道，中國向韓國提供口罩，要體現守望相助、同舟共濟的情誼;中國運到日本的援助物資，貼上“青山一道，同擔風雨”的字樣;中國送給伊朗的口罩和檢測試劑盒，則貼有“亞當子孫皆兄弟，兄弟猶如手足親” ;向疫情極為嚴重的意大利，中國派出了專家小組。在中國醫療小組抵達意大利幫助抗疫的報道中，中國的外交官強調的仍然是: 這體現了人類命運共同體理念，彰顯了中國的大國擔當。

外界觀察人士注意到，在中國官方的話語敘事中，特彆強調中國政府控制疫情的“果敢有效” ，以映襯外國被指的面對疫情的“無序和失控”。

據BBC說，可是無論如何，世界需要面對的現實是這次新冠肺炎疫情從中國開始，至今已經席捲100多個國家，造成了十多萬人感染，數千人死亡。