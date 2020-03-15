解放軍高能武器東風-26彈頭驚現疑似裂縫 膠紙海綿修補

中國官方軍事視頻網站“中國軍視網”，日前展示東風-26罕見的正面照，傳被發現東風-26彈頭正面照竟然出現透明膠紙和海綿，瞬間被嚇呆。東風-26導彈是中國自主研發的新一代中遠程固體燃料彈道導彈，最大射程能達到4,000公里，可達美國。未知官方是否譴責或澄清此消息。

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據蘋果日報今天引述中國官方網絡消息，指“關島殺手”東風-26彈頭驚現疑似裂縫，膠紙黐海綿“豆泥”修補。

該消息指引述搜狐網說，“中國軍視網”展示的東風-26導彈，上面有海綿用膠紙貼着。

報道稱，因射程可達美國關島而被指為“關島快遞”的解放軍皇牌武器“東風-26彈道導彈”，竟然被用膠紙、海綿做修補？！中國官方軍事視頻網站“中國軍視網”，日前展示東風-26罕見的正面照，廣大軍迷本想要一睹這款“大殺器”的英姿，怎料卻發現東風-26彈頭正面照竟然出現透明膠紙和海綿，瞬間被嚇呆。

消息說，軍事評論員黃東看過有關相片後指，出現裂縫的其實是導彈的保護罩，並非彈頭，理論上不會影響性能。但裂縫實在太大就有點離奇，或是正緊急送往維修。

該報道稱，據搜狐新聞戰略觀察員表示，“中國軍視網”日前在網站展示東風-26導彈罕見的正面照，從照片中可見，彈頭上蓋着一片海綿，周邊用透明膠紙固定。最離奇的是，彈頭中間還有一道疑似裂縫。

報道引述有網民開玩笑：“東風-26就是模型，還容易裂開，所以用透明膠固定住。”也有網友表示：遮擋的部份應該涉及機密，直接打碼又破壞觀感，所以用了海綿與透明膠帶（膠紙）遮擋。這一方法雖顯得簡單粗暴，但“別有一番風味”。

報道指出，東風-26導彈是中國自主研發的新一代中遠程固體燃料彈道導彈，最大射程能達到4,000公里，2015年首次正式亮相，並在2018年正式加入中國導彈軍的戰鬥序列，成為解放軍導彈軍的一大殺手鐗，其射程覆蓋第一島鏈，能直達關島，因此有“關島殺手”或“關島快遞”的綽號。