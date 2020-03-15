趙立堅控美軍散布疫情 紐時：毫無根據的陰謀論

中國外交部發言人趙立堅日前公開指稱“美軍把疫情帶到武漢”說，引發軒然大波，質疑四起。紐約時報今天發表評論，指中國官員有意傳播這個毫無根據的陰謀論，加劇了美中關係的急轉直下。

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據中央社今天報道說，趙立堅美軍散布疫情說，紐時稱：毫無根據的陰謀論。

中央社說，但紐時這篇文章也直指，美中雙方官員“都在以最卑鄙的本能推動着關係惡化”。其中，美國有參議員曾“險惡地”暗示，這場流行病“始於中國生物武器的泄漏”。而趙立堅這番說辭依然餘波盪漾。據自由亞洲電台報導，美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）13日透過推特暗指趙立堅是“小醜”。他說，“這名中國外交部小醜把我（在推特上）封鎖了，因為我敢於挑戰他有關美國要為武漢肺炎疫情負責的明目張膽謊言”。

據紐時文章指出，“美軍把疫情帶到武漢”的說法“雖然沒有一絲證據支持，但這個觀念已得到中國外交部的正式認可”。這名官員（趙立堅）已在充分利用推特這個在中國被封鎖的平台，推動一場“聲勢浩大且強硬”的新外交攻勢。

紐約時報文章直指，此舉最可能的目的，是透過在中國內外“播下混亂、或至少是不確定性的種子”，轉移人們對中國在疫情爆發初期的幾周里犯下錯誤的注意力。

該報道說，哈佛大學教授葛維茲（Julian B. Gewirtz）認為，中方顯然把圍繞着這場危機的敘事，看作是一場“國際角逐”。而這些陰謀論，是這場角逐的“新的、低級的前線”。葛維茲直指，這些“大音量”的少數中國官員似乎沒有意識到，在中國希望被世界各地視為“積極貢獻者”的時候，兜售陰謀論“完全是自拆擂台的行為”。

報道稱，紐約時報文章提到，傳播虛假信息並不是中共政府的新策略，美國尤其經常成為中國政治宣傳的借口。2019年，美國便被點名支持香港“反送中”運動。這種老策略已被中國更好鬥的公共外交手法放大，中國官員正越來越多地使用被封鎖的社群平台，對外傳播訊息。