防堵新冠肺炎病毒 北京祭殺手鐧 境外入境者隔離費自掏

為了防堵新冠肺炎（COVlD-19）疫情，北京市祭出史上超嚴格防疫措施。未來，從16日起所有境外返京人員，不管有無進出高風險國家，先到首都機場檢疫，然後統一送到集中隔離點，14天隔離期食宿自理，日付450元人民幣。

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據東森新聞今天報道說，境外返京旅客“強制14天集中隔離”，食宿費自理。

北京15日舉行新冠肺炎疫情防控新聞發布會，出席者有北京市海關、市城管執法局、市疾控中心、北京地壇醫院、中國國際航空公司。北京市人民政府副秘書長陳蓓表示，“境外輸入已成為北京疫情防控的主要風險，並且是北京新確診病例的主體。”未來，要加強境外輸入風險。消息說，日前，大興機場國際線全部轉到首都機場，未來一併處理國際、港澳台進港航班，全部停靠首都機場T3D處置專區，實施遠端管控，近端篩查。全部旅客嚴格填寫健康申報卡，實施電子化可追溯資訊化管理。

據該報道說，所有境外進京人員抵達首都機場，做完檢疫工作，必須全體轉送集中隔離點，進行14天的隔離觀察，費用自里。14天住宿費，一天350元人民幣，加上每天100元夥食費。這項政策也通知北京各大社區，規定家屬不可以派私家車接人，管委會配合調查，發現提前入境的居民，必須通報勸說。

消息說，另外，集中觀察點將配置醫護和工作人員，定期健康監測。有特殊情況，經嚴格評估可進行居家觀察，如果虛報資訊、隱瞞病情造成疫情傳播者，將依法依規追究責任，納入信用體系。

該報道稱，據了解，這項政策不隻影響居住北京民眾、短期出差、旅遊人士也將受到衝擊，預估政策實施，首波將會有上百萬人受到影響，必須有心理準備，承擔14天隔離期。另外，預估未來飛北京航線班次也有可能調整。