新冠病毒 中國兩鄰零感染引疑慮

新型冠狀病毒疫情在歐洲迅速蔓延之際，東南亞地區情況則相對穩定，尤其與中國有邊境接壤的緬甸和老撾至今保持零感染引發質疑。

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威士特丹號郵輪上一名乘客2020年2月14日在柬埔寨西哈努克港得以下船時跪下表示感謝。Un passager s'agenouille le 14 février 2020 lors du débarquement du navire de croisière Westerdam à Sihanoukville, au Cambodge, où il a été autorisé à accoster après avoir été rejeté dans d'autres ports d'Asie par crainte de l'épidémie de coronavirus COVID-19. © AFP 法新社

據本台法廣RFI法文報導，面對新型冠狀病毒的擴散，疫情較輕的東南亞多國引起輿論關注。以柬埔寨為例，金邊衛生當局在13日周五通報了第7個確診病例。同一地區的緬甸和老撾至今沒有病例。有人則對這一地區的真實狀況提出了質疑。

柬埔寨的7個確診病例中，有六名患者是過境或旅居當地的外國公民，目前唯一的一樁柬埔寨公民感染新型冠狀病毒的病例也只是在上周才確診的。不過，當局還是採取了新的防疫措施。從下周起禁止來自法國 ̖ 德國 ̖ 意大利 ̖ 西班牙和美國的旅客在柬埔寨境內逗留。然而金邊並沒有對中國執行這樣的措施。鑒於當地衛生體系和經濟狀況，一些人擔心，真實的感染人數可能更高。

金邊小學 攝於2020年3月14日 Une école primaire à Phnom Penh le 14 mars 2020 après que le gouvernement cambodgien a annoncé la fermeture des institutions scolaires en raison de l'épidémie de Covid-19. © TANG CHHIN Sothy / AFP 法新社

緬甸和老撾零感染

如果說新加坡是盡職的，那緬甸和老撾沒有人感染則讓人不禁起疑，況且這兩個國家與中國還有邊境相鄰。哈佛大學的一名學者在二月底就曾解釋說，對東南亞地區的真實情況表示懷疑。幾天之後，印尼就通報了它的第一樁確診病例。

在緬甸，當局試圖解釋零感染是因為當地生活講究衛生。在柬埔寨，政府首腦曾在一月底時表示，覺得是當地的炎熱氣候不利病毒蔓延。與此同時，當局嚴厲控制有關新型冠狀病毒的信息的傳播。有五人因在社交網絡上散布了當局定性的侮辱言論和“假新聞”而被捕。

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法國2020年市政選舉第一輪投票 3月15日周日攝於巴黎 Un homme quitte le bureau de vote à Paris, lors d'élections marquées par des mesures de précaution sanitaire sans précédent. le 15 mars 2020. © REUTERS/Gonzalo Fuentes 路透社

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