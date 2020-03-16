新冠疫情重創中國經濟 前2月恐負增長13% 專家驚訝公布慘烈數據

隨着新型冠狀病毒疫情令中國經濟陷入停滯，這個全球第二大經濟體今年頭兩個月的工業產值增速降至歷史最低水平，2月份城鎮失業率升至歷史最高水平。中國國家統計局周一公布，1-2月規模以上工業增加值同比下降13.5%，2月份全國城鎮調查失業率升至6.2%。英國金融時報指，令許多中國問題專家驚訝的是，中國政府官員竟願公布如此慘烈的數據。

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據英國金融時報今天報道說，新冠疫情重創中國經濟。消息說，中國國家統計局公布的1-2月經濟數據遠遜於預期，其中一些是中國有史以來最糟糕的官方數據，這說明今年中國經濟前景不容樂觀。

最新經濟數據還顯示，中國1-2月的零售總額同比下降20.5%，固定資產投資從2019年年增長5.4%跌至1-2月的同比下降24.5%。

這些數據遠遜於分析師的預期。令許多中國問題專家驚訝的是，中國政府官員竟願公布如此慘烈的數據。

據凱投宏觀(Capital Economics)周一在一份報告中稱：“最新的活動和支出數據遠弱於預期，表明經濟下滑程度遠比全球金融危機期間嚴重。該報告說，“我們之前曾設想，統計局會不願意完全承認最近的經濟疲弱，因為這樣會導致官方的國內生產總值(GDP)目標無法實現。但最新數據表明情況並非如此，並顯示出經濟收縮的程度比我們預期的要深。”

據官方數據顯示，今年頭兩個月的服務業生產指數同比下降13%。據凱投宏觀稱，這一數據與工業生產數據結合起來，表明今年頭兩個月的中國GDP增長率為-13%。

野村證券(Nomura)首席中國經濟學家陸挺表示：“實際衝擊可能遠比極為負面的1-2月數據所顯示的嚴重得多，因為封鎖措施從1月23日才開始。”

據該報道稱，中國官員試圖對這些數據進行正面解讀，指出這些影響是暫時的。但這些數據——其中一些是中國有史以來最糟糕的官方數據——預示着中國2020年的經濟前景不容樂觀。

據中國國家統計局的毛盛勇表示，“1至2月份，新冠肺炎疫情給經濟運行帶來較大衝擊。”毛盛勇表示，“但綜合看，疫情的影響是短期的、外在的，也是可控的。”

去年12月始於中國中部城市武漢的新冠疫情導致全國各地普遍封城。希望重返工廠的農民工的流動受到限制，嚴重打擊了城市就業。在糟糕的經濟數據發布之際，中國新增病例大幅下降，而世界其他地方的感染人數卻大幅上升。許多分析師預計，今年中國第一季度經濟增長可能降至3%以下，儘管許多城市的經濟活動開始復蘇。

據該報道稱，在中國最初因工廠無法開工而遭受供給衝擊後，許多經濟學家擔心，隨着世界其他地區減少進口，中國現在可能面臨需求大幅下降的局面。

中國央行採取了一些貨幣政策措施幫助刺激經濟，但分析師表示，政策制定者需要出台更多措施來刺激經濟。隨着疫情在美國和歐洲全面爆發，包括美聯儲(Fed)在內的其他央行已經出台了巨額刺激計畫來緩解疫情對經濟增長的影響。