新冠疫情 中國官方新報只增16例 過半國土清零

中國國家衛生健康委員會今天公告說，3月15日報告全國新增確診病例16例，新增死亡病例14例（湖北14例），新增疑似病例41例，累計報告境外輸入確診病例123例。

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路路透社今天報道說，3月15日中國大陸新增新冠肺炎確診16例，其中境外輸入12例。國家衛健委數據並顯示，當日新增報告境外輸入確診病例12例（北京4例，廣東4例，上海2例，雲南1例，甘肅1例）。截至3月15日24時，累計報告境外輸入確診病例123例。

當日新增治癒出院病例838例，解除醫學觀察的密切接觸者1,316人，重症病例減少194例。

該報道說，截至3月15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例9,898例（其中重症病例3,032例），累計治癒出院病例67,749例，累計死亡病例3,213例，累計報告確診病例80,860例，現有疑似病例134例。累計追蹤到密切接觸者680,462人，尚在醫學觀察的密切接觸者9,582人。

湖北當日新增確診病例4例（武漢4例），新增治癒出院病例816例（武漢752例），新增死亡病例14例（武漢13例），現有確診病例9,605例（武漢9,150例），其中重症病例2,975例（武漢2,878例）。累計治癒出院病例55,094例（武漢38,384例），累計死亡病例3,099例（武漢2,469例），累計確診病例67,798例（武漢50,003例）。新增疑似病例2例（武漢2例），現有疑似病例18例（武漢15例）。

路透社說，累計收到港澳台地區通報確診病例217例：香港特別行政區148例（出院84例，死亡4例），澳門特別行政區10例（出院10例）。