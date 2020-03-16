中國微信二湘的十一維空間 今天 刊發方方武漢日記3月16日武漢日記。方方寫道，及至現在，誰還敢再隱瞞？沒有人願意再現武漢一個多月前的恐怖場景。借陸遊三個字：錯，錯，錯。

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方方: 借陸遊三個字：錯，錯，錯（3月16日）

文／方方

天又陰了。但開花的春天，多彩多姿。色彩把陰鬱切割成碎塊，於是，你便不覺得那麼壓抑。遠在江夏的鄰居唐小禾老師發來我家門口的照片。迎春花開了，黃得很燦爛，而海棠盛開之後，開始零落。花瓣落了一地，與迎春花下垂的綠葉搭配一起，很有意境。唐老師家的紅玉蘭年年都開得特別好，茂密而熱烈，路過時，那一樹的紅花，再頹唐的日子，也能叫它點染出喜慶。

今天的疫情與前幾天沒有太大差別。頗有一點在低位運行上膠着的感覺。新增確診人數依然只剩幾個。掙紮在死亡線上的重症病人，還有三千出頭。方艙已全部休艙。只是今天不知從哪裡冒出一些議論，說方艙休艙是為“政治休艙”，病人並沒有好。但我印象中，前幾天就說過，醫院床位已有多的，沒有好的病人全部轉入醫院，痊癒的病人則轉入酒店隔離十四天。不知道這是否空穴來風，對此，我特意去詢問醫生朋友：你怎麼看？醫生朋友回答得很乾脆：“肯定是謠言！沒有必要也沒有可能。現在的政治是徹底控制疫情傳播，徹底清零，積極救治住院患者。政治不會要求提前關艙。傳染病是隱瞞不了的！這一重大是非問題必須相信政府！再大的膽也包不了天呀！急性烈性傳染病不徹底控制必然蔓延，誰都隱瞞不了的！”驚嘆號都是醫生朋友打的，我相信這番話。病毒早已掀翻政治至上的桌子，及至現在，誰還敢再隱瞞？沒有人願意再現武漢一個多月前的恐怖場景。

很多人在微信群里轉發嚴歌苓的文章，也有朋友轉給了我。文章標題很有意味。遠在柏林的嚴歌苓同樣關注並寄掛着武漢。好幾年前，省作協主辦過一次世界華人女作家會議，那年嚴歌苓也來了武漢，我們還請她去武漢大學作了一次演講。那天我沒去，聽說會場爆滿。嚴歌苓直覺好極，她抓准了這次疫情從初始而演變為災難過程中最重要一個字：瞞。儘管後期控製得力，但拆解開整個疫情發展的關鍵點，你會看到“瞞”字無處不在。可是為什麼要瞞呢？是人為故意，還是疏忽了？又或有其他原因？這個話題，先置後吧。可是，親愛的歌苓，你的文章我看完了，很感動也很感慨。但我還沒來得及轉發朋友圈，它便被刪除了。你大概也知道，在這裡，瞞的兄弟是刪。我們已被這個叫“刪”的老兄折騰得癡呆麻木。真的不知自己在網上什麼時候、因何原因違規違法，這件事從來都沒人告訴過你。你除了接受，也只能接受。

今天讓文壇驚愕的消息是：Llosa的書全部下架。真有此事嗎？我簡直不敢相信。讀Llosa還是青年時代的事。那時的作家好像都讀他。很多人都喜歡他那種行文的調子以及不拘一格的結構。但實際上他的書我讀過的不會超三本，也就是最流行的那些。聽到這消息，和很多作家一樣，先是震驚，爾後憤怒，最終只有鬱悶，不知該說什麼才是，其實除了嘀咕幾句，也沒有可以說的地方。無論Llosa說了什麼，他不是政客，他還是個作家。記得前幾天看一篇文章，文中有這樣一句形容作家的話：“寫作的最基本、也是最高的使命就是為了戰勝謊言，見證真正的歷史，恢復人類的尊嚴。” 我甚至不知道這話是誰寫的。Llosa已經八十多歲了吧？我們又是何必。“瞞，瞞，瞞”三字來自唐婉和陸遊的愛情故事，很多中國人都知道。這裡就借陸遊詩中的三個字吧，錯，錯，錯。

今天得悉，前來援助湖北的醫務人員，已經開始分批離開。但是，開城的信息，幾乎沒有。各種聳人聽聞的東西，在網上亂傳。謠言也相當多。無論這病毒有多麼生猛，但比病毒更厲害的東西，已經衝到了它的前面，那就是：很多人活不下去了。今天，北京一位記者發給我一份湖北人的呼籲文字。它讓我想起前幾天聽過的一個電話錄音。重新看這份文字，我覺得其實它很客觀，也很通情達理。其中提到的，是政府不能不考慮的問題。我將它主要部分，錄入在此：

我對我說的話負法律責任。你們防控病毒，我們普通平民百姓是非常支持非常配合的。但是關了這麼多天，50多天，就算不健康也健康了。你們應該搞點對點的包車，你們政府咋完全不行動起來哩？

老這樣天天在屋裡耗着，你們哪怕說個時間，我們也有個盼頭。3月底，4月底，都有個時間哩。現在完全沒得時間，根本看不到希望，老這樣在屋裡待着。一天一天的生活費，一大家子人，哪個不是一家之主，掙錢養家糊口養全家？

一天到黑吃呀喝呀油呀鹽，都是開銷。當然，話說轉來，吃了都是往肚子里裝。但這是每天都得拿出來的開支吧。可以說我們每天早上醒來睜開眼第一件事，就是查看各大報刊媒體頭條，看病例增加幾多、減少幾多。這麼看來看去，就只有武漢這個圈，病情要重一點。但是，不一定要湖北所有城市陪着武漢一起耗呀，真的啊。

我1月21號回來的，你自己算我回來多少天了。天天在屋裡待着，吃了睡，睡了吃。關鍵還不曉得這個日子哪一天才能夠結束才能夠終止。開始說3月1號，然後說3月10號，現在3月11號了，又說3月15號，鍾南山又說延期到6月底。

老這樣搞，何時是個頭?

你可以隔離，病的人要麼樣隔離，我們都支持都配合。你隔離的是病毒，不是隔離湖北人。還有，我們既然在屋裡也是隔離，出去也是隔離，為么事不讓我們出去隔離？我們出去隔離，14天之後，當地政府檢查是我們正常的，我們就可以上班，創造收入，正常運轉。這在屋裡老隔離，隔離到5月底、6月底，出去又要隔離半個月，那今年還搞么事呢？哪個人的人生是這樣浪費的哩？

你們上級部門，應該體恤民情，應該多多關注我們的訴求，這不是我一個人的呼聲，這是廣大人民群眾的呼聲。我們不是鬧事，我們要生存，要吃飯，要喝水。你們也要想一下，站在我們這些普通人的角度來想一下問題。

哪個家庭沒得負擔哩？一天到晚，喇叭在樓下喊，不要出門，不要出門，不要出門。不要出門到什麼時候呢？不要出門到什麼程度哩？什麼樣的條件不能出門？什麼樣的理由不能出門？一天到黑都是鬍子眉毛一把抓，一刀切。不能出門，反正就是不能出門。你們要想到，你們隔離的是病毒，不是隔離湖北人！把這點想到，想通，才能夠把你們的文件精神貫徹下去。

再一個，百事貴。我可以跟你說嘞，瓜子15塊錢一斤，你買不買？肉32塊一斤，你買不買？黃瓜7塊錢一斤，你買不買？土豆7塊錢一斤，你買不買？包萊8塊錢一斤，你買不買？你不買，你要吃；你買，你要掏錢。你沒工作，哪來的收入呢？哪個為我們想一下子呢？

唉.....

這一聲長嘆，滿讓人心酸。老百姓已經夠配合夠好說話的了，只是他們的生存問題，也實實在在擺在面前。現在靠政府下大決心，使疫情得到有力控制。印象中，湖北好多地方都早已歸零，但依然沒有解封。以前上大學，老師講現代派，講到一部劇叫《等待戈多》，兩個人等戈多，死活都等不到。現在等待開封，突然間有了等待戈多的感覺。站在老百姓的角度想，民生問題，可即刻擺上桌面了。很多事，其實可以同步進行，大可不必一個一個地排隊去做。

今天是封城的第54天，一副撲克都打完了。

據中國微信二湘的十一維空間 今天 所作作者簡介，方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。