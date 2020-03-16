武漢疫情失控追責 也劍指記者

武漢起始的新冠肺炎擴散中國、禍延全球，有輿論質疑，疫源地湖北省及省會武漢市的媒體未在疫情之初善盡報導和揭露之責，反而“誤導百姓沉溺於盛世”，如今不知是否有記者因此良心發現並感到慚愧。

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據中央社今天報道說，疫情失控誰之責，中國輿論追問：記者使命是什麼。

現居武漢、原名汪芳的中國當代女作家方方這次疫情期間持續在微信刊發“方方武漢日記”，這些文字既讓外界了解武漢封城時的相關情況，而其中的觀察和反思也引起大陸社會廣泛共鳴。

中央社說，在近日一篇日記，方方提到，這次最先出現疫情的武漢有“湖北日報”和“長江日報”兩大傳媒集團，其中湖北日報傳媒集團旗下“擁有7報、8刊、12網站、5個移動客戶端（APP）和1家出版機構、56家（獨資、控股）公司，在全省17個市州建有分社（記者站），是湖北最大的新聞信息平台和外界了解湖北的重要信息窗口”。

據方方說，看這個架勢，長江日報集團旗下各報刊、網站及公司，記者人數應該不會少，但是當“病毒毫不留情地蔓延和擴散，醫護人員一個個倒下”之際，“我們的報紙，滿是彩色，笑臉，紅旗，鮮花，歡呼，一張接着一張”。

方方感慨，“就連我這樣的老百姓都已聞訊新病毒感染厲害，從元月18日起，開始戴口罩出門。而媒體呢？元月19日，報導萬家宴，元月21日，報導省領導參與大型聯歡會。每一天都誤導著百姓沉溺於盛世，卻無一句提醒：新冠毒魔已然張著大嘴，走到了你家門口”。據方方質疑，“回想起整個春節一直到方艙醫院建成這期間的日日夜夜，以及那以千而計的悲慘人生，不知道有沒有人會良心發現：慚愧自己放棄了職業生涯中最重要的東西，即本該有的使命和本該盡的職責”。

該報道說，方方追問，“新聞記者的職責和使命是什麼？”在武漢醫師李文亮“吹哨”警示疫情卻與其他7名醫生並列“8名造謠網民”後，“記者發了消息，可有繼續跟進？比方病毒是怎樣發現的以及是否有感染？又或8位網民是什麼人，他們為何要造謠？” 方方說，媒體若持有更高職業精神，“結果會是怎樣的？還會有武漢這麼多天的慘烈現場嗎？還會有湖北全省人遭封又遭棄的現象嗎？以及還會引發全國各式各樣的損失嗎？”

中央社說，這篇日記照例引起許多網友的意見回饋，署名“程老師”並自稱曾為記者的網友直言，“我們的新聞單位履行的其實不是真正的新聞職責，而是宣傳職責。宣傳與新聞在職責上相差很大的”。據“程老師”說，“近年管制尤甚。以前是明確什麼不能報，你絕對不能碰；現在是規定你報什麼才能報什麼，其他都不能碰”。

該報道說，中國大陸的媒體環境外界並非沒有耳聞，方方在日記中就寫道，“我倒是願意相信：無論湖北還是武漢，都有很多傑出記者。大有可能的是：他們既跟進了，也調查了，甚至也為此寫了稿，卻並沒有被簽發。又或是，他們申報了選題，根本沒有被批准”。但方方嘆說，“如果真有這樣的事，還讓人有幾分欣慰。只可惜，到目前為止，並沒聽說”，“李文亮的哨子吹響了一聲。然後，接哨子的人沒有了”。