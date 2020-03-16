疫情壓力大 李克強喊話穩就業重於保增長

中國國務院總理李克強在日前召開的國務院常務會議上說，“只要今年就業穩住了，經濟增速高一點低一點都沒什麼了不起”，這是疫情開始後中共高層首次鬆口，經濟“保六”已不是第一要務。中國經濟正面對比去年更不可忽視的衝擊。

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據中央社今天報道說，疫情衝擊不可小覷，李克強喊話穩就業重於保增長。該報道引述香港01消息稱，這是中國國務院首次釋放出棄守經濟增速底線的訊息。

據香港01報道說，中共並非不重視經濟發展，但中國社會在近2個月的時間內陷入停滯狀態，衝擊了既有的經濟生活秩序，就業不解決將埋下社會失序的“地雷”。在中共看來，穩定壓倒一切，當下解決就業，讓人人有飯吃，是遠比經濟增速更現實的問題。在過去近兩個月時間內，中共總書記習近平共召開了近10次以疫情防控為主題的高層會議。但到2月，中國國內疫情形勢出現好轉跡象時，習近平在5天之內3度召集中共高層商討經濟發展的工作部署。

據該報道稱，2月23日召開的17萬人電話視訊大會上，習近平除了就當時仍然嚴峻的疫情形勢做了部署，更是強調了關於經濟社會發展的8條措施。那次會議是習近平自2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情以來首次以疫情防控與經濟發展並重為主題的政治局會議，之後被評為是一場推動復工復產的動員會。在那場會議上，習近平的8條經濟發展舉措中第3條即是關於就業。習近平說，全面強化穩就業，更詳細到指示要為低風險地農民工返崗提供“一站式”直達運輸服務，解決個體工商戶恢復營業，以及大學畢業生的就業。

早在2019年中美貿易戰十分激烈的時候，中共高層就十分關注就業情況，李克強密集開會強調保就業，中國提出“六穩”應對，其中穩就業便在六穩之首。2019年5月，中國國新辦下發一份文件通知稱，在成立國務院就業工作領導小組的同時撤銷國務院就業部部際聯席會議，代表處理就業事務的機構組織提升規格。

據該報道還說，當前，李克強的講話如此強調就業，也透露出中國經濟正面對比去年更不可忽視的衝擊。