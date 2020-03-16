疫情衝擊雖大 中國堅稱完成全年目標信心未變

針對2019冠狀病毒疾病的經濟衝擊，中國國家統計局16日上午重申，影響是短期的、外在的，也是可控的，完成全年目標的信心沒有改變。

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據中央社今天報道說，疫情衝擊經濟，中國稱完成全年目標信心未變。

據中國國務院新聞辦公室上午舉行“今年1-2月份經濟形勢”記者會，國家統計局新聞發言人毛盛勇在回答提問時，作上述表示。毛盛勇指出，疫情確實對當前經濟造成較大衝擊，但這種影響是短期的、外在的，也是可控的，沒有改變中國經濟長期向好的基本面和內在向上的趨勢，完成全年目標的信心沒有改變。他還表示，下一步要在做好疫情防控基礎上，有序推進全產業鏈協同復工復產，同時進一步加大宏觀政策對衝的力度。

毛盛勇指出，每年全國人大與政協“兩會”提出全年經濟社會發展的主要目標，一方面是要反映經濟發展各個方面的需要，第二也要堅持實事求是。

他強調，儘管面臨疫情的衝擊和影響，但會出台更大力度的對衝政策，努力把疫情的影響降到最低，努力完成今年的各項目標任務，特別是要堅決打贏脫貧攻堅戰，更好的、努力的實現全年的發展目標任務。

對於第一季GDP是否負成長，毛盛勇回應說，2月中下旬以來企業復工復產速度加快，3月會有比較明顯起色；“要等到下個月此時才能知道”。

該報道說，至於下一步趨勢，毛盛勇認為，隨着國內疫情防控的成效不斷顯現，更主要的是復工復產進度加快推進，經濟的正常生產生活秩序在不斷恢復，疫情影響從國內看，第2季會逐漸減弱，特別是前期壓抑的一些經濟活動會逐步釋放出來。他指出，從下半年看，特別是在政策的作用下，以及下一步一系列更大力度的對衝政策出台後，政策效果會不斷顯現。“我們覺得下半年經濟會走得更加穩健，這是全年的基本走勢”。