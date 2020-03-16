秘魯諾獎批中國讓世界恐慌 遭耿爽斥

秘魯作家、諾貝爾文學獎得主尤薩日前撰文批評，中國不民主的政治體制導致全球現在有如活在中世紀瘟疫恐慌中。中國外交部發言人耿爽今天回應，有關言論極端不負責任。

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據中央社今天報道說，秘魯諾獎作家批評世界因中國恐慌，耿爽批不負責任。

中央社根據澎湃新聞消息，今天的中國外交部記者會上，有記者提問，秘魯諾貝爾文學獎得主尤薩（Mario Vargas Llosa）在西班牙媒體撰文稱，如果中國一開始沒有採取隱瞞的做法，新冠肺炎疫情不會如此嚴重，中方對此有何評論。

耿爽表示，尤薩的有關言論極端不負責任，中方表示堅決反對。耿爽聲稱，疫情發生以後，中方“始終本着公開、透明、高度負責的態度，及時向世衛組織和有關國家通報疫情資訊，分享病毒基因序列”，並和包括秘魯、西班牙在內的國家交流分享醫療救治經驗。“中國為全世界抗擊疫情贏得寶貴時間，作出積極貢獻，這點國際社會看在眼裡，自有公論”。

據耿爽重申，關於病毒源頭問題是一個科學問題，需要聽取科學專業意見，讓科學家們回答。在這樣情況下，信口開河、妄下結論對各國抗擊疫情沒有任何幫助，反而會製造恐慌和歧視。

該報道稱，耿爽說，希望尤薩能夠“摒棄偏見，全面正確看待有關問題，客觀公正看待中國”。

中央社說，尤薩今年83歲，是2010年諾貝爾文學獎得主。根據中國官方的中國央視旗下中國環球電視網（CGTN）說，西班牙“國家報”15日刊出尤薩的評論，他說武漢肺炎的病毒起源於中國，而中國政府在疫情初發的階段延遲通報了相關訊息。尤薩還說，現在全球彷彿像中世紀時期一樣活在對瘟疫的恐懼中，而要不是中國不民主的政治體制，這一切本不會發生。他還寫道，中國的醫生一開始想要提出疾病警告，卻被噤聲。

中央社說，中國駐秘魯使館今天也在官網上針對尤薩的評論發布聲明抗議，稱尤薩“不負責任的攻擊指責中國，論調荒唐惡劣”，對此表示強烈反對。