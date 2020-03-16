美國律師提集體訴訟 狀告中國引發武漢新冠肺炎疫情

美國律師摩爾近日代表委託人向法院提出集體訴訟，指控中國當局為了自身經濟利益，“抱持着駝鳥心態”，因而引發全球性的2019冠狀病毒疾病疫情。除了中國，這起訴訟也點名中國各個衛生及緊急部門、湖北省政府及疫情爆發地武漢市政府。

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據中央社今天報道說，美國律師提集體訴訟，狀告中國引發新冠肺炎疫情。消息說，美國律師摩爾近日代表委託人向法院提出集體訴訟，指控中國當局為自身經濟利益，引發全球性武漢肺炎疫情。

美國佛羅里達州波卡雷頓市（Boca Raton）“柏曼法律事務所”（The Berman Law Group）律師摩爾（Matthew Moore），於12日向佛州南區聯邦地區法院提出集體訴訟。據訴狀指控，中國未能更迅速地通報及遏制武漢肺炎，或未能揭露確切疫情數字，根本是在武漢市鄰近地區創造了“相當龐大的病毒培養皿”，引發全球性武漢肺炎疫情。

據該報道稱，這起訴訟指責中國“從事超危險活動”，構成過失行為，造成精神痛苦及公眾滋擾，負有嚴格責任。訴狀指稱：“中國及其他被告知悉，新型冠狀病毒危險且能引發大流行，但卻行動遲緩，眾所周知是為了自身經濟利益，抱持着駝鳥心態掩蓋疫情。被告的行為已造成，並將繼續造成人身傷害、死亡和其他損失。”

消息稱，本案原告是佛州4名居民及波卡雷頓1家棒球選手訓練中心。除了中國，這起訴訟也點名中國各個衛生及緊急部門、湖北省政府及疫情爆發地武漢市政府。

據摩爾表示，原告中沒有人感染武漢肺炎，但他預計下周將增添更多“受到更多實質傷害”的被告。訴狀中提到“心理創傷”等傷害。

這起訴訟也提及武漢新冠肺炎如何失控的一項陰謀論，涉及武漢市一座中國政府營運的生物武器實驗室，這所實驗室負責“處理最致命病毒”。據訴狀指控，這座實驗室“因為管制鬆懈”致使新型冠狀病毒從設施中流出，或是有研究員在市場上販賣實驗用動物。訴狀宣稱，“中國研究人員有此行為眾所皆知，他們未依中國法律規定將實驗動物火化”。