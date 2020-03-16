耿爽稱中國人道 已允許康明凱與病危父親電話

據蘋果日報今天報道說，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），前年12月疑因中國政府為報復加拿大政府拘捕華為副董事孟晚舟，在中國被指涉嫌“竊取國家機密”遭公安拘留。近日有傳康明凱父親病危，有外媒記者在今日舉行的中國外交部例行記者會上，問及中方是否准許康明凱與父親聯絡時，外交部發言人耿爽表示，從人道主義出發，在中國法律允許範圍內作出專門安排，同意康明凱與其父親通電話。

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據蘋果日報今天報道，華為危機，被華扣押加國前外交官康明凱獲准與病父通電話。

該報道引述耿爽謂，中方已經多次就康明凱案、以及另一名加國公民邁克爾（Michael Spavor）案闡明立場，二人涉嫌從事危害中國國家安全的活動，有關案件目前正在依法處理當中。據耿爽表示，中國辦案機關一向合法依法辦事，康、邁二人的各項合法權益得到充分保障，加拿大駐華使館也多次對二人進行探視。他又指，自新冠狀病毒肺炎疫情發生後，中方辦案部門克服疫情帶來的不便和困難，及時採取相關舉措，切實保障包括康明凱和邁克爾兩人在內的在押人士安全與健康。

該報道說，耿爽透露，在了解到康明凱父親病危情況後，中方辦案部門從人道主義出發，在中國法律允許範圍內作出專門安排，同意康明凱同他父親通了電話。

該報道稱，據了解，被捕前在國際危機組織擔任資深顧問的康明凱，與商人邁克爾，前年12月分別被指觸犯與中國國家秘密和情報相關罪行而遭扣查，並於去年5月遭中國相關單位正式依法逮捕。據有關部門透露，康明凱自2017年起，經常持普通護照及商務簽證入境中國，透過境內的關係人，竊取、刺探敏感訊息和情報。而邁克爾則被指涉是康明凱的重要情報關係人。

蘋果日報說，不過外界普選相信，中國當年拘捕康明凱與邁克爾，是要報復加拿大當局，在美國政府要求下，以涉嫌違反美國對伊朗制令拘捕華為太子女孟晚舟。