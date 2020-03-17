中國前房地產老闆任志強傳因批習失蹤 外媒關注 官方不回應

西方媒體報道有“大炮”之稱的中國房地產老闆任志強因為發文批評習近平而失蹤。紐約時報的報道說，任志強的失蹤看起來是中共在新冠病毒疫情中加緊鎮壓批評聲音的最新動向。北京市警方和國務院新聞辦都沒有立即回復路透社記者的詢問。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國之音報道說，中國前房地產老闆任志強傳因批習失蹤。據西方媒體報道，有“大炮”之稱的中國房地產老闆任志強因為發文批評習近平而失蹤。三位任志強的朋友告訴路透社的記者說，這位前華遠房地產公司的領導人自從三月12號後就失聯了。

任志強的好友、民間企業家王瑛在給路透社的一份聲明中說，“我們許多朋友都在找他。”他們“心急如焚。” 王瑛說，““任志強是公眾人物，他的失蹤廣為人知。對此負有責任的機構需要儘快對此做出合理和合法的解釋。”

該報道說，北京市警方和國務院新聞辦都沒有立即回復路透社記者的詢問。

據紐約時報的報道說，任志強的失蹤看起來是中共在新冠病毒疫情中加緊鎮壓批評聲音的最新動向。

上個月，任志強在一篇尖銳的文章中寫道，中國領導人習近平是一個權力饑渴的“小醜”。他說，執政的共產黨對言論自由的嚴格限制加劇了新冠狀病毒的流行。任志強在文章中並沒有提到習近平的名字，卻直指習近平是“一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜。 儘管高舉一塊又一塊的遮羞布，試圖掩蓋自己根本就沒穿衣服的現實，但絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，以及誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！”

中國政府正在努力把習近平描繪成一個英雄，他正帶領中國在抗擊病毒的“人民戰爭”中取得勝利。

美國之音說，這已經不是任志強因為批評習近平的言論惹上麻煩。2016年，他因為批評中共的媒體政策而受到留黨察看的處分，他的微博賬號也被封閉。