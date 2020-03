中國與西方抗疫兩樣景 西方遭指浪費了北京贏得的時間

紐約時報刊登著名美國作家張彥(Ian Johnson)所撰寫的提為中國為西方贏得時間,西方卻浪費了它的文章,引起媒體關注。該文章說,西方評論批評觀望中國抗疫的時候,卻沒有抓緊時間布防自己的抗疫,浪費了防禦寶貴的時間。該文章批評西方國家對疫情缺乏重視,貽誤時機,現在面對嚴重疫情。

據張彥說,我住在中國,那裡自1月下旬起開始實行的大規模封閉管理讓所有居民——甚至包括那些遠離疫情中心武漢的居民——明白,他們都在面對一場全球衛生危機。我在北京的登機過程是對這場危機的最後提醒:需要經過兩次強制體溫檢測,填寫一份電子版的健康聲明,並在聲明中提供一個電子郵件地址和兩個聯繫電話。

但當飛機快要到達倫敦時,我開始有了一種幻夢般的感覺。航空公司發給乘客一張廉價打印的紙張,上面只建議我們在感到不適時撥打常規的國民健康服務系統(National Health Service)熱線。落地之後,沒有對入境者進行體溫檢測,也無需填寫健康聲明,這意味着如果乘客中有人感染了新型冠狀病毒的話,英國官員將無法追蹤我們。我們只是走下飛機,摘下口罩,然後消失在城市之中。

那之後的幾天里,歐洲和美國都受到了在他們那裡迅速蔓延的新冠病毒的震動。意大利如今已經封城,美國各地的病例數在迅速增長。股市已經徹底崩盤。周三,世界衛生組織正式宣布了所有人都早已知道的情況:疫情已進入全球大流行。也許當你讀到這篇文章時,健康檢查和申報終於在倫敦等地的機場成為強制性的。

該文章說,但這並不能改變這樣一個事實:在過去幾周里,美國和歐洲大部分地區對新冠病毒暴發的態度,如果不是完全消極,也是異乎尋常地被動,換句話說,這些地方的政府讓遏制病毒傳播的最佳時機擦肩而過。這讓我有一種似曾相識的感覺,我已經在中國看到了這種最初不願面對問題的後果。但是,中國不得不應對的是一場極糟糕的、突如其來的意外,而西方政府得到通知已經好幾周了。

就好像中國的經歷沒有警示西方國家不作為的危險那樣。結果是,許多政府似乎已在模仿中國採取的一些最糟糕的措施,而對其最好的措施或成功視而不見。

外人似乎想把中國的經歷看作是其獨有的。我想這其中有很多原因,其中一個自我安慰的想法就是,中國那麼遙遠,那裡的流行病肯定不會那麼廣、那麼快地傳到這裡。不過,我認為最重要的是,外人——尤其是西方國家的人,對中國的專制政治體制有成見,這讓他們低估了中國的做法給他們的國家帶來的可能價值和意義。

直到最近,一個主要的故事情節是,由於當局在去年12月底壓制了早期吹哨人,讓病毒得以傳播,這才使中國的疫情失去了控制。當中國在今年1月採取嚴厲的封鎖和隔離措施時,一些主流外國報道不只批評這些措施過頭了;他們還將採取這種做法描述為徹頭徹尾的倒退,或者根本毫無意義。中國的確因為在一周多時間裡建了兩所醫院而得到讚佩,但就連對這一壯舉的驚嘆里也夾雜着某種一定有邪惡在起作用的意識,就好像是驚嘆“希特勒建造了高速公路”那樣。當政府設立隔離場所收容被感染者,以防他們將病毒在家裡傳給家人時,這種做法被描述為是反烏托邦式的,或者充其量是混亂的。

據該文章稱,駁斥西方的這些理解讓我略有不安。我知道中國官員在去年12月底和今年1月初掩蓋了問題,做了一系列災難性的決定。我也知道中國的領導人現在想把他們的高壓手段作為典範來推廣。中國國家主席習近平本周二首次視察了武漢,這是一個不直接言明的成功的里程碑。

儘管病毒仍在那裡導致每天數十人死亡,政府宣傳卻在標榜中國模式,嘲笑美國抗擊自然災害的努力。如今,在世界其他地區受害之際,中國在大肆宣揚自己的援助努力,派工作隊前往伊朗和意大利交付物資、提供建議。中國還對一些疫情嚴重的地區實施了旅行禁令,別國對中國採取這種措施時,中國政府曾批評其過分。

據張彥稱,然而,如果認為中國的決定主要基於簡單粗暴的專制主義,那將是愚蠢的。人們不必從醫學角度為中國的每項措施進行辯護;那是專業醫務人士可能會在未來幾年裡爭論的問題。但值得承認的是,並非中國所有的失敗都是其政治體制獨有的,中國的一些政策是出於對公共利益的認真考慮,並在一個能力極強的行政部門得到執行。

比如,在譴責中國官員1月初對迫在眉睫的流行病威脅不予理會的決定之前,請記住當時還沒有關於新冠病毒導致任何死亡的報告。拿比如美國的目前情況與之作對比:儘管已經有了好幾周的自由信息流動,人們看到了中國數千人死亡的現實證據,但美國仍有一些政治派別——包括白宮裡的某些人——為了淡化風險在推動一場虛假宣傳運動。

如果你覺得批評特朗普總統太容易了,請想想我在倫敦機場的經歷吧。或者回顧一下德國本周早些時候在自己疫區里舉辦一場大型體育賽事的決定。或者日本讓乘客在未做適當檢測的情況下離開受感染游輪的決定。這些國家中有些已在改口,試圖為以前無所謂的態度作辯護,但這已經錯過了幾周的時間。

該文章說,中國領導人在疫情初期的處理方式的確笨拙,但他們很快採取的措施比迄今為止許多民選領導人採取的都果斷得多。不管制度專制與否,他們也需要得到公眾的支持。中國領導人或許不需面對選民,但他們也在乎執政地位的合法性,而這同樣取決於他們的執政表現。

張彥指出,有些人把注意力集中在中國體制如何未能在初期阻止疫情的暴發,但他們同時卻忽視了中國體制的有效做法。在機場檢測體溫、保持人與人之間的距離,或為所有感染新冠病毒的人提供免費醫療服務,這些都與專制主義沒有關係。

不是所有的開放社會都手足無措。新加坡、台灣、或許很快還會有韓國,都採取了有力而理性的遏制病毒措施,展示出大部分西方國家似乎缺少的見識。這或許是因為這些國家距離疫情暴發中心更近,他們的政府能認識到問題的嚴重性,同時也在密切關注着中國的鐵拳措施。

該文章說,但好幾周來,更遠地方的太多國家對先是在中國、後來在亞洲其他地區的疫情發展無動於衷,似乎這一切都不關他們的事。有些政府因缺乏政治意願而猶豫不決。有些則似乎又成為中國是永遠的“異己”這個觀念的犧牲品,認為中國的經驗不可能與我們有關,更不可能提供任何教訓——除了反面教訓。

據紐約時報上的介紹說,張彥(Ian Johnson)是一位駐北京的作者,自1984年以來就不時地居住在中國。2001年,他憑藉對中國的報道獲得了普利策獎。他最新發表的著作是《中國的靈魂:後毛澤東時代的宗教復興》(The Souls of China: The Return of Religion After Mao)。