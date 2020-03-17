北京紫禁城東華門遭車撞 現場秒刪網民稱此事不簡單

蘋果日報今天透露，繼中共紅色家族何長工孫媳高露，於1月17日駕駛奔馳越野車於閉館日闖入北京故宮後，昨晚再有人駕車狂撞故宮東華門，將門釘撞毀！事件令網民譁然，但更讓人感到蹊蹺的是，現場影片曝光不久，隨即被陸續刪除。事件再次引髮網絡對特權的討論，有網民不禁質疑：“此事不簡單啊！”

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據蘋果日報今天報道說，紫禁之“癲”瘋狂司機撞故宮東華門被捕，現場片秒刪 網民指：此事不簡單。中國互聯網有自媒體傳出故宮東華門昨晚遭撞，曝光疑似肇事司機的照片。

該報道說，有中國內地自媒體率先披露，一輛私家車昨晚撞上故宮東華門。故宮博物院官方微博今日回應該事件表示：“針對今日有網民發布周一開車進入故宮事件，經核查屬實。”故宮博物院向公眾誠懇致歉，並承諾今後將嚴格管理，杜絕同類事件。據《北京青年報》今日消息，肇事司機目前已被帶走調查，事故原因仍在調查中。

消息說，目前從網上流傳的影片可見，私家車連闖欄桿及電動閘門後，直撞上東華門，致至少一顆門釘損壞。拍片者表示，肇事司機曾對警方聲稱：“有人害的！”有自媒體則發布了一張疑似肇事司機的照片，相中是一名眉目清秀的年輕女子，她脫下口罩，站在一輛保時捷旁邊。

蘋果日報說，事件引髮網民熱議，有人直接提出連番質詢：“就想知道，這東華門是不是人民的東華門？是不是文物？是不是受法律保護？為什麼沒有任何警情通報？為什麼秒刪視頻？為什麼有人在降熱度？為什麼被屏蔽？為什麼連東華門被撞都有被加入敏感詞彙？依據的是什麼法律？動用的是什麼行政手段？什麼時候國家輿論管控和信息屏蔽管理成為特權了？”

據報道，事實上，故宮博物院曾多次表示，這座有600年歷史的故宮禁止任何車輛通行。然而，今年1月17日也曾有一名駕駛奔馳越野車的女子，在閉館日領着一眾友人駛進故宮，之後還把自拍照片發布網上，引發軒然大波。這名女子事後被起底，其豪車、豪宅、名表、名酒不斷衝擊普通民眾；有網民更發現，“露小寶LL”曾在2017年4日6日發微博稱自己到江西井岡山接受紅色教育，並稱“何長工為爺爺”，她還在另一條微博自稱是何長工之孫何剛的媳婦。何長工家族中的女兒何光瑨隨後發聲明向外界致歉，稱“哥嫂管教不嚴，給社會造成惡劣影響”，並透露高露與何剛成婚未告知家族成員。

故宮博物院院長王旭東也於1月21日凌晨發布致歉聲明，稱已處理分管副院長和保衞處處長。但這份解釋聲明被指是避重就輕，隔靴搔癢，根本未能觸及事件核心問題——特權問題。

該報道稱，據悉，東華門為紫禁城東門，建於明永樂十八年（1420年），是專供太子出入紫禁城的門。東華門的級別略低於其他三門，門釘也自然比其他門少一列。不過也有一說，指因清朝皇帝死後，梓宮（皇族的官材）由東華門出入，因送殯迎靈都由此進出，所以東華門俗稱“鬼門”，門釘數用陰數，為縱九橫八七十二顆，為偶數。而紫禁城的午門、西華門、神武門的門釘都是九行九列八十一顆為奇數，即陽數，這符合清代禮制。

據該報道引述一些網民反應：

狐往有你的地方：酒駕吧，反正不是一個正常人乾的出來的。夢想很豐滿現實很苗條：此事不簡單啊。萌妹子大丹丹：那怎麼能進車呢？字母-成寶拉：國家級歷史建築，豈容你踐踏。Greg的花園：有故意的嫌疑……青青青青花QH：字數越少，事情有點……。

蘋果日報說，該消息引自多維新聞網，聯合新聞網以及新浪微博等媒體。