指控美國帶毒入武漢 有人遭拘 網問趙立堅呢

中國外交部發言人趙立堅日前質疑美軍將冠狀病毒帶到武漢後，有中國網民挖出2月的新聞報導顯示，一名內蒙古民眾1月指疫情是“美國向中國使用病毒基因武器造成的”，結果被控造謠關10天。中國外交部發言人趙立堅12日在其推特連發5條推文，質疑美軍將病毒帶到武漢，並稱“美國欠我們一個解釋”，引發軒然大波。但中方迄今未曾指趙立堅發言不當。

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據中央社今天引述消息報道說，趙立堅質疑沒事，中國民眾此前控美國放病毒被關10天。消息說，有陸民挖出2月的新聞報導顯示，一名內蒙古民眾指疫情是“美國向中國使用病毒基因武器造成的”，結果被控造謠關10天。

據2月8日內蒙古新聞聯播報導稱：“不造謠、不傳謠，是每一個公民都有的基本法律常識。然而總有人肆意妄為，不斷挑戰法律的底線。”據報導稱，內蒙古通遼市科左後旗朝魯吐鎮滿姓居民，1月26日在快手APP上發表一則名為“經典話題：不聽的後悔一輩子”的短影音。他在影片中編造說：“現在的新型冠狀病毒引起的肺炎，是美國向中國使用病毒基因武器造成的”。該則影音在快手的播放量達到近1.4萬次。

該報導稱，經依法調查，滿姓男子對自己“發布虛假資訊的違法行為”供認不諱。科左後旗公安局給予該男子行政拘留10日，並處罰款人民幣500元的行政處罰。據報導引述蘇繼成律師強調，在疫情防控期間，任何組織和個人不得製造和故意傳播謠言，否則將可能處以10日以下拘留；構成犯罪的，將最高判處7年以下的有期徒刑。

中央社說，這則新聞當時被眾多陸媒轉載，至今都還搜尋得到。

有網友昨晚在微博轉發這則報導後，一名網友在討論串留言嘆：“果然不是每個人都姓趙”。

美國疾控中心承認美國有流感死者可能罹患武漢肺炎後，中國外交部發言人趙立堅12日在其推特連發5條推文，質疑美軍將病毒帶到武漢，並稱“美國欠我們一個解釋”，引發軒然大波。美國國務院事後曾召見中國駐美大使崔天凱，對北京當局暗示2019冠狀病毒是由美軍帶進武漢一事表達強烈抗議。但中方迄今未曾指趙立堅發言不當。