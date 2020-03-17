新冠肺炎 中國被指安全新港 躲避疫情者趨之若鶩

幾周前，許多人為了躲避新冠疫情而逃離中國。現在情況恰恰相反，人們紛紛前往中國，因為相信中國是世界上最安全的地方。因中國成為新安全港，躲避疫情者趨之若鶩。不過，也有分析認為，紛紛回中國的人並非全部愛國驅使或躲避歐美的疫情，很多窮留學生因歐美封城而不能上學打工，根本交不起房租與其它費用，只能回中國節儉。中國富裕後代據信很少逃回中國避疫。

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據華爾街日報今天報道說，中國成為新安全港，躲避疫情者趨之若鶩。

該報道引Jennie Lan例說，英國的新冠病毒疫情上周開始惡化時，Jennie Lan知道在哪裡才會最有安全感，那就是中國。這位倫敦大學學院(University College London)的研究生對英國人未採取戴口罩等預防措施感到擔憂。Lan說，英國人沒太把新冠當回事。她說，中國當地政府控製得當。

幾周前，許多人為了躲避新冠疫情而逃離中國。現在情況恰恰相反，人們紛紛前往中國，因為相信中國是世界上最安全的地方。

雖然中國國內的生活還遠未恢復正常，但人們覺得情況已經得到了控制。許多人稱讚了中國民眾的配合態度，中國民眾願意遵循中國政府採取的嚴厲措施，例如企業停工、居家隔離、佩戴口罩以及無處不在的體溫檢測。他們還納悶：在看到了這個亞洲國家過去兩個月的情況後，其他國家怎麼還會毫無準備？

世界衛生組織 (World Health Organization, 簡稱 WHO) 表示，在截至周日上午的 24 小時內，中國報告新增 27 例確診病例，而全球其他地區新增了 10,955 例。WHO 總幹事譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 上周五表示，歐洲已經成為新冠病毒大流行的中心。

該報道說，在美國和歐洲關閉商店之際，中國的企業開始恢復營業，北京和上海的交通流量雖然仍低於正常水平，但已明顯增加。武漢市和湖北省仍處於封閉狀態，不過，中國國家主席習近平最近的武漢之行顯示出，中國高層領導人認為中國的這場危機即將結束。

Linda Reed 是美國田納西州納什維爾人，目前在中國東部城市南京教英語。她原本打算 4 月份回田納西州陪伴即將分娩的妹妹。由於擔心在旅途中會感染新冠病毒並傳染給家人，她給田納西州政府的流行病學家發了一封電子郵件，詢問有關隔離要求和其他程序。這位流行病學家表示，她可以考慮住酒店，並建議她遵循一般的防疫指導。這位流行病學家漫不經心的回應令 Reed 警覺，她放棄了這次旅行。這位 37 歲的老師稱：「並不是他說錯了什麼。」她表示：「問題是，該部門顯然沒有為應對疫情爆發而做好準備。」雖然對家人無法團聚慶祝外甥女出生而感到難過，但她說，她年邁的父親留在華盛頓州東部、她留在南京會更安全。她表示：「在所有發現確診病例的國家中，我認為目前中國是最安全的地方。」

衛健委稱，截至周日，中國已經確診超過 8 萬例新冠病毒病例，死亡病例超過 3,200 例。武漢小規模爆發疫情時地方和省政府官員沒有公開相關信息，而等到公開時為時已晚，很多中國人對此感到憤怒。一些人對政府公布的新冠病毒病例數據存疑，至少在最初是如此。

該報道稱，情況在一周前發生了逆轉。她的父母在一個微信群里看到了英國形勢不斷惡化的消息，這個微信群有大約 500 名倫敦大學學院中國學生的家長。這對父母懇求女兒回家，還說如果不行，是否至少可以給她寄些口罩。

據Jennie Lan說，感覺中國在應對疫情方面比英國更透明、更主動。Jennie Lan還表示，英國政府沒有控制好疫情。