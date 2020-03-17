楊潔篪與彭佩奧通電話 北京與華盛頓說法不一樣

3月16日美國國務卿彭佩奧與中共中央外事辦主任楊潔篪通話，華盛頓說，彭佩奧正告北京現在不是散播虛假訊息、荒誕傳言的時候，全世界都該共同對抗2019年新型冠狀病毒疾病，但北京說，楊潔篪重申，中國人民付出的努力為全球防控工作爭取了寶貴時間，任何詆毀抹黑中國的圖謀都不可能得逞。沒有消息報告楊潔篪與彭佩奧電話中爭吵並互相指責。

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據中央社報道，美國務卿與楊潔篪通話，籲北京不要散播荒誕傳言。但楊潔篪與美國務卿通電，正告抹黑中國不可能得逞。

該報道說，美國國務院近日召見中國駐美大使，抗議中國政府暗示2019冠狀病毒恐是美軍帶進武漢。美國國務卿蓬佩奧16日與中共中央外事辦主任楊潔篪通話，呼籲北京不要散播虛假訊息、荒誕傳言。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）當天發布新聞稿表示，美國國務卿蓬佩奧今天與中共中央外事辦主任楊潔篪通話，對北京試圖將2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情怪罪到美國身上一事表達“強烈反對”。

歐塔加斯指出，蓬佩奧也在電話中強調，現在不是散播虛假訊息及荒誕傳言的時候，世上所有國家都該一起對抗新型冠狀病毒這個共同威脅。

美國國務院發言人沒有提及楊潔篪在電話中所說話內容。

該報道說，根據中國央視新聞消息，楊潔篪在電話中向蓬佩奧表示，美國部分政客不斷詆毀中國和中方防疫努力，對中國進行污名化，激起中國人民強烈憤慨。楊潔篪也代表中方正告美方，“任何詆毀抹黑中國的圖謀都不可能得逞，任何損害中國利益的行為都必將遭到中方的堅決反擊”。

據報道，中國外交部發言人趙立堅12日以中英雙語連發多條推文，質疑美軍將病毒帶到武漢，並說“美國欠我們一個解釋”，引發美國政府強烈不滿。路透社日前引述一位不具名美國國務院官員表示，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）13日召見中國駐美大使崔天凱，針對北京暗示病毒可能是美軍帶進武漢一事，傳達美方嚴正態度。

這位官員指出，中國因引發全球疫情大流行及對外隱匿疫情，遭受外界廣大批評，而北京顯然想轉移這些批評。當天被問及此事時，美國總統特朗普也明白表示：“他們知道它（病毒）從哪來，我們都知道它來自哪裡。”

該報道引述中國央視新聞，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪16日，應約與美國國務卿美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通電話。

據央視新聞說，楊潔篪表示，“在習近平主席親自指揮、部署下，經過全體中國人民艱苦努力，中國國內新冠肺炎疫情防控形勢持續向好”。中國人民付出的努力為全球防控工作爭取了寶貴時間，作出了重要貢獻。

楊潔篪指出，美國一些政客不斷詆毀中國和中方防控努力，對中國進行污名化，激起中國人民強烈憤慨，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。央視新聞稱，楊潔篪代表中方正告美方，任何詆毀抹黑中國的圖謀都不可能得逞，任何損害中國利益的行為都必將遭到中方的堅決反擊。

中央社說，央視新聞此則報導並未提及蓬佩奧在通話中說的內容。