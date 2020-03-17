武漢稱無疫事 官方開撤醫療援軍

中國今天安排3675名從各地支援湖北的醫療隊員撤離，官方指，先安排支援方艙醫院的醫療隊離開；待全部患者出院、武漢恢復正常醫療供需，就是所有醫療隊撤離的時候。

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據中央社今天報道說，階段性任務完成，中國撤離湖北3千餘醫療隊員。消息說，中共中央應對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情工作領導小組16日召開會議指出，在保證重症患者得到高水奔馳療、幫助湖北恢復正常醫療服務的基礎下，有序組織援助湖北醫療人員分批撤離。

該報道綜合北京日報app和澎湃新聞消息，中國國家衛健委今天安排41支國家醫療隊，共3675人（含中醫421人）撤離湖北。其中包括上海、安徽、甘肅、廣東、貴州、海南、河南、湖南、江蘇、寧夏、青海、山東、陝西、四川、天津和新疆等省市的部分醫療隊。

官方消息說，這些醫療隊支援了當地14間方艙醫院，和7間定點醫院。

中國國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝接受中國央視採訪時表示，由於方艙醫院已經圓滿休艙，原則上會先安排負責方艙任務的醫療隊撤離；而支援定點醫院的醫療隊，在完成新冠肺炎患者的醫療任務，原地休整幾天後，也會安排有序撤離。據焦雅輝表示，“什麼時候最後一名新冠肺炎患者治癒出院，武漢當地的醫療力量完全可以解決正常的醫療供需之間的矛盾，就是最後一個醫療隊撤離的時候”。

據國家衛健委統計，截至8日，全國共有346支醫療隊，共4.2萬名醫務人員抵達湖北，其中女性醫務人員有2.8萬人，占醫療隊總數的2/3。