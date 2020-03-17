訪中送暖習近平 巴基斯坦總統稱反對污名化中國

中國國家主席習近平3月17日與到訪的巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）會談。艾維說，個別勢力企圖利用疫情“污名化”中國的做法不得人心，習近平則提到會繼續為巴國治理蝗災提供支持。

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根據新華社，習近平會談時，針對2019年冠狀病毒疾病疫情表示，感謝巴基斯坦政府和社會各界向中國捐贈防疫物資，並稱當前疫情在全球“多點爆發”，各國應攜手抗疫。

他說，中方願意為防止疫情在世界範圍內擴散蔓延作出更多貢獻，將繼續向巴方提供支持和幫助。

此外，習近平也表示，要把中巴經濟走廊打造成“一帶一路”高品質發展的示範工程，並願意繼續為巴方治理蝗災提供支持。

艾維則表示，災害面前，中共和中國政府展現出強大動員力，中國人民眾志成城，不畏犧牲，“相信疫情過後，中國將更加強大”。

他還說，個別勢力企圖利用疫情污名化和孤立中國的做法不得人心，不會得逞。巴方將一如既往在涉及中方核心利益的問題上支持中方。

兩人在會談中都提到中國和巴基斯坦是“鐵桿”情誼。

會談後，兩國元首一同見證多項雙邊合作文件的簽署；兩國共同發表關於深化中巴全天候戰略合作夥伴關係的聯合聲明。中國國務委員兼外交部長王毅、國家發展和改革委員會主任何立峰等參加會談。