被趙力堅惹毛?特朗普怒稱中國病毒 北京控抹黑

新冠肺炎疫情引爆美中口水戰，美國與中國今天互相要求對方停止抹黑行動，美國總統特朗普此時卻跟進盟友，把新冠病毒稱為「中國病毒」。此前中國外交部發言人趙立堅13日用中英文推文指控，「可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」美國國務院13日召見中國駐美國大使崔天凱，對北京當局暗示2019冠狀病毒是由美軍帶進武漢一事表達強烈抗議。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社消息，特朗普也稱中國病毒，疫情引爆美中口水戰。該報道說， 2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情引爆美中口水戰，美國與中國今天互相要求對方停止抹黑行動，美國總統特朗普此時卻跟進盟友，把2019冠狀病毒稱為「中國病毒」。

特朗普昨天晚上推文說：「美國將強有力地支持那些產業，像是航空公司等特別受這種中國病毒影響的產業。」特朗普的盟友早就已經把新冠肺炎病毒稱為「中國冠狀病毒」，但特朗普卻是第一次這樣說。

特朗普的推文引爆批評者炮轟，稱此為種族歧視，可能煽動反亞裔情緒。該報道說，針對特朗普的推文，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）推文說：「我們的亞裔社群，也就是你服務的人們，已經在受苦了，他們不需要你助長更多偏執。」

美中互杠之際，正逢世界衛生組織（WHO）宣布中國以外的世界其他地區確診與死亡病例都已超過中國之際。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話時，對北京動用官方管道，「把2019年冠狀病毒疾病疫情怪到美國身上」表達強烈反對。

據蓬佩奧強調，現在不是散布虛假訊息和荒誕謠言的時候，而是所有國家團結對抗共同威脅之時。

美國國務院13日召見中國駐美國大使崔天凱，對北京當局暗示2019冠狀病毒是由美軍帶進武漢一事表達強烈抗議。法新社說，那是因為中國外交部發言人趙立堅13日用中英文推文，暗示全球大流行的「零號病人」或許來自美國，而不是中國武漢。趙力堅推特說，「可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

據路透社今天報道說，中國外交部稱特朗普有關“中國病毒”的提法是在抹黑中國。

中國外交部周二表示，美國總統特朗普在推特上稱新型冠狀病毒為“中國病毒”是在抹黑中國，中方對此非常憤怒並強烈反對。

外交部新聞發言人耿爽在當日例行記者會上表示，美國應先處理好自己的事務。