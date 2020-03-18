不尋常 任志強失蹤了 王岐山在哪裡

習近平的防疫戰略，從最初的“隱身”到後來的“親自指揮親自部署”，一直發展到召開17萬人視頻大會，形成“領袖領導全國人民”抗疫壯舉的高峰。疫情轉緩，當局開始營造慶功的氣氛，冒出一篇署名任志強的文章，揭露中國對言論自由的嚴格管制加劇了新冠狀病毒疫情。批評習近平利用疫情強化獨裁，指他是“一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜”，讓習近平那篇十七萬人大會上發表的“抗疫文獻”頓失聲色，然而，任志強不久後失蹤了。

廣告 繼續瀏覽後續

在如此權重如山的習近平要把抗疫這件大事作為“永固江山”大講特講、『大國戰疫』本快要問世的時刻，任志強這篇檄文可以說把中共在這次疫情防控中的制度之禍剝離得十分透徹。文章出台後，不少人預感任志強會遭遇不測。果然，任志強的朋友們先後發出了聲音，任已失聯，有說他被中紀委“留置”—一種形式的監押；有說不知他已遭遇什麼樣的毒手。北大教授鄭也夫也致信任先生的妻子和子女，求證任志強下落。任志強的朋友王瑛四處吶喊，到處尋找其下落，很擔心。

王岐山出局了？

在獨立評論人士鄧聿文看來，習近平當局知道人民對其處理疫情危機不滿，任志強討習，在習看來，背後一定存在黨內的一個反習勢力。

一位知情人士表示，這件事情的背後，可能是“王岐山已經出局了”! 任志強對習近平“點着鼻子罵”，標誌着“高層鬥爭進入一個新階段”。他說：”任跟王岐山可以直通電話的”，那麼，“任志強出面公開叫板，意味着局勢不可挽回“。這位不願公開姓名的人士還分析，胡舒立的『財新』雜誌針對武漢疫情發生髮展過程中不斷隱瞞真相的一系列調查，紮實翔實，追究當事人從最初的隱瞞到推諉責任，一步一步，指向北京高層。“而任志強發聲，則是公開撕破了臉皮。因此，任志強可能被隔離了，王岐山被習控制了，而『財新』的前景可能也不很光明。”“任志強為什麼如此發聲，就是因為這種局面業已發生，王和習的關係徹底決裂了，任訴諸公眾，痛斥習之專制，起碼在歷史上留下一筆。”

王岐山一直被視為統治集團中比較開明，且能力出眾。前述知情人士表示，王岐山周圍自由派人物甚多，他們私下議論”習不如王“，許多人知道，這些不會不傳到習近平耳中。習王關係的根本演變據指是所謂的”功高震主“，越被視為”救火隊長“，就越難以被視為在中美貿易戰，香港危機，直至後來的武漢疫情連連失誤的習近平難以容忍。

習王在習近平第一任期時，曾經聯手反腐，加之有共同在延安插隊的歷史，兩人的關係曾被視為非同尋常。王在習第二屆任期擔任國家副主席，號稱”第八常委“，漸漸落為禮儀角色。這位當年被稱之為”救火隊長“，17年前出任北京市長有效防控sars的王岐山，在這場抗疫中聽不到任何聲音。

一些時政專家也注意到任志強與王岐山之間不同尋常的關係，曾經是中共中央黨校校刊『學習時報』副總編，旅居美國的獨立學者鄧聿文對德國之聲表示，任志強受關注不僅僅在於直言，還因為他是紅二代的一員，“而且與同為紅二代的國家副主席王岐山來往密切，是後者的親密朋友“ 。鄧聿文指出，這次疫情肆虐的時候，民間輿論就強烈呼籲王出來領導這場抗疫。

因此，根據這位獨立人士的分析，在習近平看來，任志強的幾重身份，一旦成為習近平的對立面，所起的破壞作用和社會影響絕非幾個書生可比。不過，他認為，王目前如履薄冰，與習愈走愈遠，但兩人也不會公開決裂，因此任寫此文，不大可能去徵詢王岐山的意見，更不會有王的授意。

在署名任志強文章發表之前，自由派知識分子清華大學教授許章潤『憤怒的人民不再恐懼』，以及憲政學者許志永勸習近平下台的『勸退書』，矛頭都指向中國最高統治者習近平，在民間產生極大影響。

任志強在2016年，就曾在網上發表評論譴責習近平的宣傳政策，因此受到留黨察看一年的處分。