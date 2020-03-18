大赦國際:被驅逐美媒記者正要深入調查武漢疫情

大赦國際今天3月18日對中國政府宣布驅逐美國三大主要報紙駐華記者做出反應。大赦國際發布聲明指出，這些報刊正在打算對武漢肺炎（covid-19）進行深入調查。這些記者被驅逐出中國，外界了解中國疫情信息將遇到更多阻礙。

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大赦國際中國部負責人約書亞-羅森茨威格說：這起針對言論自由的攻擊，瞄準的對象是記者。而這些記者揭露中國侵犯人權的內幕，範圍從新疆到香港。這些報刊正在打算對武漢肺炎的情況進行深入調查。

大赦國際指出，最近在北京和華盛頓之間的一系列報復升級，可能大大削弱來自中國的準確和獨立信息的流通。而在世界需要共同努力抗擊這種毀滅性病毒的時候，驅逐這些新聞工作者可能對世界和中國的公共衛生造成災難性的後果。 ”

大赦國際的聲明說，特別令人擔憂的是，中國政府同時還剝奪這些美國記者在香港和澳門工作的權利。而這樣的決定，本應由港澳自治政府做出。所以，此舉也是香港和澳門所謂“一國兩制”的自治和自由正在逐漸受侵蝕的又一個例證。 ”

大赦國際表示，中國當局剝奪這些美國記者在香港澳門工作的權利有違香港《基本法》規定的自治權，因此香港政府必須立即對此做出澄清。”

中國政府周三下令讓美國《紐約時報》，《華盛頓郵報》，《華爾街日報》的駐華記者在10天內離開中國。同時要求《美國之音》，《時代周刊》向北京當局提供他們採訪報道活動的細節。

中國外交部宣布這一決定是對美國裁剪中國官媒駐美媒體人數的回應。確實，美國政府3月2日決定減少中國官媒新華社，中國國際廣播電台，中國環球電視台的駐美人員。

美國不承認這些按中共的要求向美國人“講故事”的宣傳機器是媒體，因此將這些中國官媒的身份改為中國駐美官方機構。中國當局對此提出抗議。