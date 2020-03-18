怪戾的來信 中學生致“方方阿姨”引發軒然大波

一位“16歲中學生”致作家方方的來信在網絡引發軒然大波。有人懷疑以16歲芳齡，質疑一個與水深火熱的本城居民共命運的作家方方缺乏正能量令人不可思議，也有人以為是借孩子的手放冷槍。

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16歲的“高中生”給“阿姨”上課：“您生在新中國，長在紅旗下，是吃武漢糧，喝長江水活着的，年輕人不懂事，說幾句自己國家怪話就當他不懂事罷了，您65歲了，怎麼也與眾不同呢？”

方方每日以日記形式，記錄了武漢封城以來自己的見聞和感受，與危城中人共命運，日記不脛而走，每日都有無數的人在期待着讀，儘管屢遭刪節，總有無數網友以各種方式轉載。日記發表以來，也遭到無數攻擊，今天這篇，以孩子之口吻請問“方方阿姨”，以媽媽如何說，老師如何說，偉人如何說來給阿姨“上課”，概括表述的是，家醜不可外揚，武漢疫情是自家人的事，寫出去要寫正能量，“吃人飯，要說人話，端別人碗，要服人管。”

自己是老師的赤評在“替方方阿姨給一位高中生回信”中寫到：“做人一定要誠實坦蕩，瞞來瞞去是害了大家，你說你媽媽說過，家醜不可外揚，可是，我媽媽總是教導我做人要堂堂正正，要誠實”。

中學生信中問方方：“如果魯迅活到現在，他會說什麼？偉人說，要麼被關在牢里繼續寫他的，要麼一句話也不說”，一個16歲的孩子請教“方方阿姨”，“偉人這句話是什麼意思，您能給我講嗎？”

16歲中學生以請教的語氣質疑方方，“我小時候，母親告訴我，吃人飯，要說人話，端別人碗，要服人管。方方阿姨，您穿誰的衣，您端誰的碗？”

赤評“回信”：“你嚴厲譴責方方阿姨穿誰的衣端誰的碗，她難道不是穿自己的衣服端自己的碗嗎？她的衣服和她的碗難道都是別人恩賜的嗎？她一個納稅人連穿衣服的權利都沒有嗎？那麼你認為她的衣服和碗是誰的呢？當然，你肯定不會說是領導給的，應該說是人民給的。對了，那麼，她替老百姓講幾句話有什麼不可以呢？”

“中學生”在信中指責方方日記給西方國家留下了口實，因為西方國家是獸類。赤評寫到：“如果你認為西方國家是獸類的話，那我很擔心你學了英語，學了他們那麼多的數理化知識，會變得人性泯滅，只剩下獸性”。“人和獸的區別是什麼？人有自己的靈魂，有自己的良心”。

有網友評論：“方方大姐不過堅持一個作家的良知，堅持講了幾句真話而已，招來那麼多大小五毛狗出洞。這世道，真希望不要永遠是黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，好人難活，正派人動輒得咎啊。”

中學生信中還說，“我們政治老師講，任何政權都不是十全十美，任何政黨都不可能完美無缺，任何政治制度都不可能沒有瑕疵”。

這正是外交部發言人一貫的邏輯，把民主制度和專制制度混為一談，把自由國家和野蠻暴力等同，任何制度都如此，所以不能批評？

將爺在”高中生給方方阿姨的心太殘忍：不能用孩子的手放冷槍“里評論，“可是，這個給作家方方寫信的所謂高中生，通篇文章語態，陰陽怪氣，笑裡藏刀，刻毒詛咒，缺乏倫常“作者問：”我不知道，孩子，疫情中，你聽過李文亮那句‘健康的社會不應只有一種聲音’嗎？聽過艾芬那句”老子就要說嗎？“，更有老蕭質疑：誰炮製了“一位高中生給方方阿姨的信？”“朋友圈裡，不少人斷定，這封信絕不可能出自高中生之手。否則，我們的教育得有多麼的不堪，才能造就出這樣的’政治孌童‘”。

華中師範大學國學院院長、文化史專家唐毅明評述方方日記，稱讚她是“最出色的戰地記者”，“希望有越來越多的人像方方那樣，敢於講真話，這樣國家才有希望。”

方方18日給這位中學生的回信平和寬容：”孩子，我一直以為這種自己與自己的鬥爭，自己給自己清除垃圾和解毒的事，只會在我這一代人中進行。意想不到的是：你和你的一些同伴，將來也會有這樣的日子。那就是，自己與自己鬥爭，把少年時代腦子裡被灌入的垃圾和毒素，清理出去。這個過程，倒是不痛苦，每清理一次，就是一次解放。一次次的解放，會把一個僵化麻木帶着銹跡的螺絲釘，變成一個真正的人。

孩子，你聽得懂嗎？現在，我要把這一句詩送給你：‘我也有過你們這樣的青春，那時的我們就像今天的你們。’”

中國文革時期，這類中學生來信屢見不鮮。比如黃帥來信，比如“不學abc，也能當接班人”事件，一時被當作令箭。