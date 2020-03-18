方方給高中生回信了，網民跟帖都說啥？

中國武漢作家方方在3月18日的封城日記中，回復一名高中生給她的公開信。方方說：那時的我們，就像今天的你們。方方的這封回信引來眾多網友各式各樣的跟帖。現錄如下：

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胖吳：“高中生”這封信本不好回，方方老師回信一百分💯。

Tina：致敬方方老師，在整個疫情期間頂住各方壓力，甚至圍攻謾罵。堅持每天記錄，把湖北、武漢真實的情況展示出來，那些犀利又帶有溫情的話語，慰籍了多少湖北武漢人，也溫暖了全國一起封在家裡的人。 那些等待日記的夜晚，那些看到文字落淚的時刻，終將在疫情過後與方方老師一起留存在所有人的記憶里。感謝方方老師，祝您一切安好！

大道：這篇偽作“高中生”的信會成為眾矢之的，各種版本的回信會層出不窮，拭目以待吧。

葉珏含 Hanna：回信服了，為獨立思考點贊👍

李朝陽書法家協會培訓中心：我十六歲時是共產主義接班人

櫻花🌸飛舞：我兒子也是一名高中生，他絕寫不出這樣的話，你端誰的碗？吃誰的飯？這話他聽都沒聽過，這不是這個時代的話啊🤥

夢回杏林：那篇文章我粗略的看了一下，實在看不下去，或許這個所謂的高中生原本就是一個虛幻的存在。可又是何等陰毒，何等齷蹉之人會去借一個孩子的口，去詆毀方方呢？這樣荼毒青少年，手段之下作，面目之醜陋，實在令人齒冷！

新安後學朱岳中：昨天方方先生的日記“言好事”，今天繼續“說好話”。疫情將散，武漢開城在望，一切都向好的方面發展。疫情過後的某月某日，請先生與“二湘”來我們這裡撒歡。 朋友圈裡這幾天也平靜多了，復工做事要緊，原先那幾個天天譏諷方方先生“帶節奏”的人也消停了，已經看不到他們的分享，省悟了？屏蔽了？不去理會也罷。 本來嘛，方方先生在疫區寫自己日記，疫區之外的人能感同身受則好，若不能，只是一個看客，何必上綱上線“譏訶”？ 今天，看到一篇《一位高中生給“方方阿姨”的信》，又是誰的“神筆”？人說那是一位六十歲大爺寫的。花十秒鐘瞄了一眼，罷，罷，十秒鐘也是浪費，不如閉目養神。 又不如隨手翻書，讀到一句話，好極，手舞足蹈，記之共享，“譏訶笑罵，世人侭尖酸明白，不知到自身上便全不照管，心口相違，前後異狀，即以問其人，亦自不可解，此不可解處，即孟子所謂‘可已’而‘失本心’者也。五鼓寒鍾，一炊熱夢，念此更應猛省”（ ：呂留良《四書講義》931、932頁）。

wh桑吉拉姆：雖然您知道這封信並不是出自中學生的手，您仍然娓娓道來，循循善誘，顯示出作為一個作家的優秀品質和教養。咱們中國人啊，是時候醒醒腦了，該學會獨立思考了!

愛由游的Katie💐：只要不停止觀察和思考，孩子終有一天會長大。而可悲的是那些給孩子頭腦中灌輸毒素的人，他們猥瑣地活着，而不自知。

陳煥：寫的真好。 我也有過你們這樣的青春。 這青春，可以是美好，也可以是羞愧。 讀文字終究會明白魯迅棄醫執筆的內心，希望孩子們都有一個美好的青春

Cissi：讓我看到真實的現實，不管什麼樣子我都接受！

與你，若只如初見：如果真是孩子寫的，這說明現在教育的失敗，不是都說，孩子是什麼樣子，這個國家的未來就是什麼樣子！我希望所有的老師都看看方方日記，告訴孩子們，獨立思考是多麼重要！

中醫方大夫：需要提醒一點，武漢至今還有社區傳染，這是很危險的。大火撲滅了，但小火點一直在冒，還不知道哪會再冒，這種狀態一直持續會非常不妙的。因為根本控制不住。已經連續五天看到有社區傳染了，顯然還不是一個地點，那就意味着還可能有大爆發的點和可能。千萬千萬注意。

HappygoLucky：“因我從來就不是一個獨立的人，只是一台機器上的螺絲釘。隨着機器運轉，機器停，我停，機器動，我動。這狀態，大約也像今天的你（而不是你們，因為現今16歲孩子中很多人相當有獨立思考能力）。”

藍水：今天時間正好，讓我趕上了，終於坐一次沙發。謝謝方方大姐。正義總會戰勝邪惡。我在烏魯木齊，我們這裡也漸漸開放了，飯館開門了，人可以出小區走走了。春天也快來了，草綠了，雖然花還沒開，但雪花了，天越來越熱了。春天真好。希望武漢疫情早日結束，您也出去走走看看。

程航：如果不能成為方方那樣的寫作者，那麼至少在猜忌和嘲諷她的人群里，沒有我們的身影和聲音。——閻連科

華羽：後悔打開了那個所謂中學生的信，深深噁心到了。方方老師的回復如此有理有力有節，這就是人格和胸懷。

夫妻肺片：其實我十五六歲時，也有類似於這個孩子的想法，希望為中華之崛起而讀書。當然，我不會像這篇文章這麼大惡意，還是知道世界可能比我知道的更大，要留點謙虛的餘地。 年輕時，傻一點，也正常。後來，長大了，視野開闊了，就知道這些想法的局限性在哪裡，知道"真"的力量。 這個"十六歲"作者沒有了解到，人遇到傷痛時，單純的說光明和正面的話，是沒有用的。真實的面對和表達"負面"的情緒，是疏導情緒的有效方法。 如果有自信，就不要阻止人談論缺點和問題。

東土如畫：這封信好像是有一把子年齡的老高中生寫的。

夢逸：如果說之前的方方，以她的正直、勇敢、悲憫讓我肅然起敬，那麼今天的方方則讓我感動。今天的日記是反思，更是寄語，希望每一個良知尚存、人性未泯的人，尤其是我們的孩子們，都能從中感受到她的真誠。當然，那個油膩猥瑣的偽高中生除外！

邊微笑：方方老師，我好羨慕這個16歲的摳腳大漢，能得到你如此的指點。晚安。

程亞華：終於要面對一個膿包時，有人選擇視而不見，有人選擇直面正視，有人選擇讚美，有人選擇反思。不管什麼人，不管什麼選擇，都終究曾經發生過這個事實。

Song：顯然那個16歲的“高中生“，走了一條極左人事指引的路，在深淵裡掙紮而不自知悠然.XuluShi：走吧， 落葉吹進深谷， 歌聲卻沒有歸宿。 走吧， 冰上的月光， 已從河面上溢出。 走吧， 眼睛望着同一片天空， 心敲擊着暮色的鼓。 走吧， 我們沒有失去記憶， 我們去尋找生命的湖。 走吧， 路呵路， 飄滿了紅罌粟。 一一北島。

蘆葦：第一時間等到方方日記，真意外，還很高興，告訴方方老師，今天貴州支援武漢的醫生平安回家了，得到了最高禮遇，我打車經過也停下來，和所有人所有車一起等他們過。很多車自行嗚笛歡迎英雄回家，好感動。現在國外疫情嚴重，回國的貴陽人人也要隔離，在指定隔離賓館工作的姐姐2月26日到現在仍堅守崗位。(她的故事在7日方方日記留言下面，遺憾被封)希望能早日讓姐姐回家，疫情才真的結束。今天去看看侄兒，發現姐夫在認真熟練的縫衣服。真是又好笑又心酸。

海松：每天追方方日記還有一個重要的因素，就是被留言區各路大神們的精彩評論所吸引，要感謝方方日記創建了一個華夏才俊群英薈萃共同演繹了悲壯的憂國憂民大平台，這幾天一想到一旦戰勝疫情的一天方方日記如果封筆了，內心就有一種遺憾和失落，能不能有哪位大咖開發出一個平台，把這麼多未成謀面卻理念共鳴志同道合的中華好兒女聚集在一起，未來國家和民族的健康發展是需要方方們的力量的，捨不得你們啊！

風：曾經有一個小學生叫”黃帥” ，有一個初中生叫”宋要武”，有一個高中生叫”張鐵生”。歷史驚人的相似！救救孩子

大白茶：我思故我在，腦子真的是個好東西！

魔女z：今天看了高中生給方方阿姨的信，又看了替方方阿姨回高中生的信，還看了是誰炮製了給方方阿姨的信，現在再看到方方老師本人回高中生的信。感慨萬千……一句話，時代需要正直善良，有獨立人格的勇士！

純子：謝謝您，溫厚而深情的文字是一道射向幽暗洞穴的光。我幸運地擁有了這個閱讀完您的日記再入睡的夜晚。光慢慢彙聚起來，該有多麼明亮……

京路源®貿易：每天熬夜，等看方方的日記。但第一次留言。因為我對今天的內容深有感觸。每當你成長到一定階段，你看世界，看事情的眼光和思維就會發生變化。你會越來越想深入的了解，廣泛的了解，而不是盲目的聽取別人的教誨。因為對人對事，已經有了自己的看法。16歲，你還會被眼前的虛偽面具所迷惑。26歲，你會知道你的眼前有一層霧，一層遮擋思想成熟的霧，但無法看透。36歲，你已經能夠動手撕開這煙障，只看你想不想更清楚的看清一切。

HOT：“我也有過你們這樣的青春，那時的我們就像今天的你們”，果然通俗易懂而又令人印象深刻！

下一站_幸福：現在抗疫已到掃尾階段，大家對前期所發生的事，記憶猶新，這正是復盤的最好時間。而追責，也是必須要做的，否則，怎麼對得起逝去的幾千亡者，以及更多有着痛苦經歷的武漢人？這次疫情，我之前也一直說，是合力造成。從上到下，各種因素都有。這些因素每樣一點，加起來就裝了一大鍋。現在，這口鍋，大家都想甩掉。而我們要做的事，就是監督：你們不能輕易甩鍋。各自的責任，各自承擔。 必須要嚴厲追責！發生這麼慘烈的疫情擴散蔓延，相關的責任人，必須要承擔玩忽職守和失職造成的事故責任！！

無水的雨：現在好多五十歲的人看問題能力和十幾歲的孩子一樣。紅色疫苗打多了。

人生是一場修行：方方老師語重心長和藹可親，結合親身經歷，涓涓細雨、款款深情、循循引導耐心細緻的回復，孩子，你能懂嗎？

冒牌文化人：我看了一位自稱高中學生致方方先生的公開信，第一感覺就是套路名譽綁架，也嗅到公開信充斥着白蓮花的味道。其實，我們不需要施捨，我們要的是尊嚴，做一名堂堂正正中國人的尊嚴。

許支林：還是魯迅的話：救救孩子！

蘇盟：不是一個，應該是一群摳腳大漢，還有女漢子？唯一值得欣慰的是，他們對自己的文筆還算有點自知之明，只好冒充高中生。怎麼說呢，哪個學校沒點落後生呢

燕南天：回信寫得太好了，每天看到各種評論，尤其是同學群中的一些言論，讓人深深的絕望，中華民族太難了！

好樣的HYD：我們終會活成自己討厭的樣子，希望這個十六歲的孩子能早點活成他討厭的方方老師，一個獨立思考，善良真誠的人

徐永飛：獨立思考和懷疑精神是當下不可缺少的東西，方方老師的回信真摯感人。

春之聲：十六歲高中生信明顯是假借。方方能坦坦蕩蕩的回復，讓人懂得光明磊落可以面一切無恥的責難。這信借十六歲之名，可見自身的膽怯，及心理的陰暗。一個表達意見都躲躲閃閃的人，生活又如何光明。真為他的孩子擔心。

༄ོ࿄࿆༼劉文༽࿄࿆༄ོ：“每清理一次，就是一次解放。一次次的解放，會把一個僵化麻木帶着銹跡的螺絲釘，變成一個真正的人。” 這句話太棒了，人類也是需要這樣的清理，希望這次“病毒事件”就是一次真正的對人性的洗禮吧！

Fexii：武漢大學，三大殿 女大學生宿舍，拍攝地 方方老師，就是那時上的大學吧

吳糗洋洋：深深佩服方方老師的胸襟，大人大量，受教了！讀完那封公開信後難以抑制的憤懣之情漸漸平息了……方方老師保重，晚安😴😘⭐️🌙

Billy2：油濕似乎是誤植，應當是抽濕吧。空調器抽濕。不好意思！感覺方方老師今天有些不平靜。關於紅小兵的衝動，我深有體會。我也為我少年時的無知和莽撞而後悔。大學生的思政成績都不錯，畢業後，很多人都回歸了正常。放心吧！

Lucy：深夜食堂，開智共賞。

Drolay：魯迅：我們極容易變成奴隸，而且變了之後，還萬分喜歡。

漠北：方方老師明鏡一樣，心懷悲憫，就當他是個孩子，若是成人的話，那就更值得可憐了，這種冷靜，悲憫和高度，已經近佛了。不說破，只點了一點，用了下作一詞。方方老師當年的萬箭穿心，已經讓我們看到了她對底層掙紮的人的悲憫和欣賞。感謝方方老師！

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附方方日記（3月18日）回復高中生段落：

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今天還有一件事我無法迴避，估計很多人都在等着看我的回復。就是有一個自稱十六歲的高中生，給我寫了一封公開信。信中有很多漏洞，以致無數朋友說，這顯然不是一個十六歲學生所寫，更像一個五十來歲的摳腳大漢的作品。不過，無論是也不是，我還是準備按十六歲學生的信來作回應。

我要說，孩子，你寫得不錯，充滿着你那個年齡人的疑惑。你的想法很合適你，你的疑惑是教育你的人給的。但是，我要跟你說的是：我無法解答你的疑惑。看到你的文字，倒讓我想起很多年前我讀過的一首詩。這首詩是白樺寫的，不知道你有沒有聽說過他：一個才華橫溢的詩人和劇作家哦。我讀這首詩的年齡大約是12歲，這是在1967年的“文革”中。那時，整個武漢的夏天，都在武鬥。就在這年，我這個小學五年級學生，得到了白樺的一本詩集，詩集名為：《迎着鐵矛散發的傳單》。其中第一首詩是《我也有過你們這樣的青春》。詩的第一句：“我也有過你們這樣的青春，那時的我們就像今天的你們。”我讀這首詩時，非常激動，並且永遠記下了。

孩子，你說你16歲。我16歲時，是1971年。那時候，如果有人跟我說：“文化大革命是一場浩劫”，我一定會豁出去跟他爭個頭破血流，而且他就是說三天三夜道理也說服不了我。因為我從11歲起，接受的就是“文化大革命就是好”的教育，到我16歲時，這教育已經進行了五年。用三天三夜的道理來說服我，遠遠不夠。同理，我也不可能解答你的疑惑。我就是說三年，寫八本書，恐怕你也不會相信，因為你也有至少像我當年一樣的五年。

但是我要告訴你，孩子，你的疑惑遲早會得到解答。而那個答案，是你自己給自己的。十年，或是二十年後，有一天，你會想起來，哦，我那時好幼稚好下作呀。因為那時的你，可能已是一個全新的你。當然，如果你走的是一幫極左人士指引的路，你或許就永遠沒有答案，並且終身掙紮在人生的深淵。

孩子，我還要告訴你：我的16歲時代，比你差遠了。我連“獨立思考”這樣的詞都沒有聽說過。我從來不知道一個人需要獨立思考，我的老師說什麼就是什麼，學校說什麼就是什麼，報紙說什麼就是什麼，收音機說什麼就是什麼。11歲開始“文革”，到21歲“文革”結束，這十年，我就是這樣成長起來的。我從來沒有過自己。因我從來就不是一個獨立的人，只是一台機器上的螺絲釘。隨着機器運轉，機器停，我停，機器動，我動。這狀態，大約也像今天的你（而不是你們，因為現今16歲孩子中很多人相當有獨立思考能力）。幸運的是，我的父親說：他一生最大的理想，就是希望自己的孩子全都能上大學。父親說那番話的樣子我還記得。所以我在當搬運工的時候，一心想實現父親的遺願，於是我考上了大學：中國最美麗的武漢大學。

孩子，我經常為自己感到慶幸。雖然我的少年時代接受的儘是愚蠢的教育，但我卻在青年時代得以進入大學。我在那裡，如饑似渴地學習和閱讀，與同學們一起討論非常有意義的話題，並且開始了我的寫作，終於有一天我知道了要獨立思考。我還有幸地遇上了改革開放，更有幸參與了整個改革開放的全程。我看到結束“文革”浩劫的中國，從那樣落後的狀態，一步步強大。可以說，沒有改革開放，幾乎就沒有今天的一切，包括我寫這份公開的日記以及你給我寫這封公開信的權利。這一點，我們都要慶幸。

孩子，你知道嗎？改革開放的前十年，幾乎是我自己和自己鬥爭的十年。我要把過去擠壓進我腦子裡的垃圾和毒素一點點清理出去。我要裝入新的東西，我要嘗試用自己的眼光看世界，我要學會用自己的腦子思考問題。當然，學會這些，是建立在自己的成長經歷、閱讀、觀察和努力的基礎上。

孩子，我一直以為這種自己與自己的鬥爭，自己給自己清除垃圾和解毒的事，只會在我這一代人中進行。意想不到的是：你和你的一些同伴，將來也會有這樣的日子。那就是，自己與自己鬥爭，把少年時代腦子裡被灌入的垃圾和毒素，清理出去。這個過程，倒是不痛苦，每清理一次，就是一次解放。一次次的解放，會把一個僵化麻木帶着銹跡的螺絲釘，變成一個真正的人。

孩子，你聽得懂嗎？現在，我要把這一句詩送給你：“我也有過你們這樣的青春，那時的我們就像今天的你們。”

(中國微信二湘的十一維空間 今天 所作作者簡介：方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。)