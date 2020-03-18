歐洲新冠疫情嚴峻 死亡人數首度超過亞洲

自去年12月在中國爆發的新冠病毒肺炎到目前已經導致全球超過8000人死亡，法新社稱，自周三開始，歐洲死亡人數首度超過亞洲。世衛稱新冠病毒為“全人類的敵人”。意大利疫情嚴重單日新增475例死亡病例，累計死亡數逼近3千。德國總理默克爾發表全國講話稱，新冠病毒是德國自二戰以來面臨的最嚴峻的挑戰。

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截至到國際標準時間11時，新冠病毒肺炎在歐洲至少造成3421人死亡，亞洲的死亡人數為3384人。中國是最初的疫情中心區，至今疫情已致使19萬4000人以上感染，超過8000人死亡。

意大利是歐洲新冠肺炎死亡人數最多的國家，達2503人。意大利官員周三表示，過去24小時內，意大利因新冠肺炎死亡的人數暴增 475人，增幅19%，創下意大利上月爆出疫情以來的新高紀錄。目前意大利累計已達2978人死亡。

路透社報導，意大利是新冠肺炎疫情最嚴重的歐洲國家。意大利民防保護部表示，目前境內累計確診人數，從3萬1506人增加到3萬5713人，增幅13.35%。 意大利政府將免除1萬名醫科生的資格考，讓他們提早8到9個月“上陣”，直接到家醫診所或老人院服務，以保證職業醫生力量集中治療住院病人。

法新社報道，德國總理默克爾周三向全國發表講話稱，新冠病毒是德國自二戰以來面臨的最嚴峻的挑戰。

英國周三新冠病毒肺炎死亡人數一舉增加32人，達到104人，確診暴增676例，達2626例。英國首相約翰遜周三傍晚宣布，從20日起開始停課。英國電訊報報導，倫敦市長辦公室消息人士表示，倫敦可能在未來幾天宣布封城。

另一個疫情嚴重的歐洲國家西班牙，單日再次超過2500人確診，累計確診突破1萬3700例；累計死亡人數增至近600人。西班牙首都馬德里仍是當地疫情最嚴重地區，確診已達5637例，佔全國確診總數的41%；死亡病例則攀升至390例，佔全國死亡人數約1/3。