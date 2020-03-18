歐盟疫情形勢嚴峻 中國提供兩百萬隻口罩

新冠疫情在歐洲嚴重蔓延，法國確診人數即將破萬，意大利死亡人數近3000之際，歐盟委員會主席馮德萊恩周三宣布，中國將向歐盟運來超過200萬隻口罩。她對此表示感謝。另外，捷克已向中國訂購了15萬隻病毒測試劑。

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中國總理李克強與歐盟委員會主席馮德萊恩通話時做出上述表示，馮德蘭恩旋即發推：“我們共同認為與新冠病毒作鬥爭是一項人類整體的鬥爭，我們應該在困難的時候互相幫助。”

馮德萊恩表示，中國沒有忘記歐洲在中國元月份疫情肆虐時，歐盟對中國提供的援助。

中國運送的物資包括200多萬隻外科口罩，20萬隻N-95口罩，五萬支病毒測試劑。

元月份，歐盟向中國寄去了50噸緊急救援的醫療物資。

馮德萊恩表示，歐盟正在加速防疫物資生產能力，但這仍需要數周時間。因此，我們感謝中國的援助。

阿里巴巴集團也向法國和意大利提供了醫療物資。

另據報道，捷克衛生部長宣布，已 從中國購買了150000萬隻病毒快速測試劑。這些測試劑優先在該國西部的Olomouc地區的21座城鎮使用。目前這一地區疫情嚴重，當局已下令封城。

中國提供的這一測試劑可在20-25分鐘測出是否感染新冠病毒，準確率極高。傳統的測試劑一般需要六小時以上。

捷克還希望從中國購買醫療保護服以及呼吸器。星期三早晨，捷克統計確診人數為464例。