武肺來源中美爭吵不休，導火索趙立堅去哪了？

中國外交部發言人趙李堅在官方推特發布有關武漢肺炎（covid-19）由美軍帶到武漢，要求美方解釋的言論，引發一場中美口水戰。趙立堅因此受到公眾聚焦。可是3月17日中國網上傳他在外交部發言人名單上消失。本台截稿時，尚未得到官方證實。

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中國外交部發言人趙李堅，日前在美國疾控中心主任不排除可能有美國流感病人感染新冠病毒後，連發推特指出，可能是美國軍隊把疫情帶到武漢，求美方透明，交代“零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？...”

趙發言人此番言論引發中美口水戰，華盛頓提出，北京應該放行國際專家調查病毒源頭，釐清去年年底在武漢爆發疫情的來歷。

但近兩天網上傳出消息，中國外交部發言人趙立堅在外交部發言人的名單上消失了。該消息在本台截稿時，尚未得到官方證實。而趙的最後推文是在16日發出的。

據台灣的央廣17日指出，中國外交部發言人趙立堅從12號開始，在官方推特上連續發推，質疑「可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」紐約時報15號發表評論，指中國官員有意傳播這個毫無根據的陰謀論，加劇了美中關係的急轉直下。3月13號，美國國務院傳召中國駐美大使崔天凱，就趙立堅的說法表示抗議，並且表示要“正式啟動病毒溯源調查”。台灣央廣說：“這下子，中國能不配合調查嗎？也有網友注意到，在這之後，在中國外交部網站，趙立堅已經在發言人的名單中消失了”。

據3月18日中國微信一則網文也說外交部發言人名單不見了趙立堅。本台今天在中國外交部網站看到趙立堅仍是外交部新聞司的副司長，名字排在華春瑩，耿爽，於敦海之後，卻未找到發言人名單。

這篇中國微信網文說，3月11日，美國國會眾議院舉行有關新冠病毒的聽證會，美國疾控中心主任承認美國有流感死者可能實患新冠肺炎。請注意，這位美國疾控中心主任也說是可能實患新冠肺炎。但馬上引發外交部發言人趙立堅3月12日在推特用中英雙語連發5條推文怒懟美國：趙的推文寫道，“美國疾病控制與預防中心（CDC）主任羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield）周三在眾議院監督委員會承認，一些似乎死於流感的美國人在死後的診斷中被檢測出新型冠狀病毒呈陽性。”趙立堅把可能之事當做實，在推特上一連發問：“美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！”

現在正值武漢肺炎在全球大流行，各國拚命抵抗之際，美國總統特朗普一改之前，他不斷讚揚他的“朋友習近平”控制疫情有力的姿態，當眾宣稱，這個病毒我們知道它是哪兒來的，全世界都知道是哪兒來的，叫它“中國病毒”很貼切。特朗普還說，“我們的軍人沒有向任何人傳染任何東西”。

現在，中美針對武漢肺炎來源爭吵不休之際，導火索趙立堅的動向，自然成為大家關注的焦點。有網民問，趙立堅，你去哪了？出來走幾步？