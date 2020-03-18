法國單日新增新冠肺炎死亡89例 931例重症中一半患者小於60歲

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法新社援引衛生部總幹事薩洛蒙表示，到目前，法國新冠病毒肺炎確診病例達9134例，一天內新增1404例，每日成倍增加。目前在931名重症患者中，一半患者年齡低於60歲。不過，薩洛蒙也表示，在新冠病毒死亡者中，年齡低於65歲的佔7%。 周三全法總共發放4000份新冠病毒檢測，自新冠疫情在法國爆發以來，已進行4萬2500份新冠病毒檢測。

目前輕症患者已經不予以檢測。 另據法國內政部在周三晚宣布，周三一天，全法共有4095起因不遵守封城規定被處罰案件。

另外，由於擔心供應出現短缺，法國政府呼籲那些在經濟部門工作的員工繼續上班工作。法國財長勒梅爾周三表示，目前各大超市商店的貨品供應沒有發生問題，不過在一些超市和店鋪，由於人員短缺出現緊張。勒梅爾說，我們要保證食品貨物供應，使法國家庭能夠購買到所需要的商品。

法新社根據官方數據所作統計顯示，2019冠狀病毒疾病自去年12月初疫情爆發迄今，全球確診人數突破20萬人，死亡人數超過8000人。 法新社報導，截至國家標準時間13時，全球確診感染人數近20萬680人，死亡病例累計8092例，其中歐洲計3422例，亞洲共3384例。