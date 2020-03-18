法國外長勒德里昂 : 中國向法國空運醫療防護器材

法國外長勒德里昂透露，中國今天（3月18日）向法國空運了醫療防護器材，明天還會有一架飛機過來。其中有口罩和防護手套，口罩有100萬隻左右。這是一個姿態，法國領情。勒德里昂是在接受法國 BFM 電視台採訪時說這番話的。

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法國外長還提到，之前法國也向中國運送了防護用品，向中國政府表達了法國的團結互助精神。當時是向武漢提供防護用品，因為那裡急需。現在中國開始逐漸走出困境，回過頭來幫我們的忙。

中國駐法國使館在推特上轉發了法國外長的相關訪談，同時也發表了中國駐法國大使盧沙野接受中國環球電視網訪談的影片。盧沙野表示，中法目前兩國科研人員正在圍繞抗體藥物研發進行可行性論證。在臨床治療方面，兩國專家2月初就建立中法遠程會診機制。法國梅里埃基金會主席阿蘭·梅里埃先生向中方提供了關於診斷、治療及疫苗研發合作的多項建議。中方科研機構正積極和法國巴斯德研究所探討設立中法聯合研究基金，優先服務於新冠肺炎藥物和疫苗開發。中方還邀請法方參加中國和歐洲疫情防控工作視頻會議，介紹中國防控和診療的方案，與包括法國在內的國際社會分享經驗，積極交流。如法方有需要，中方願意組織派遣醫療專家組來法國。只要中國、法國以及國際社會秉持人類命運共同體理念，同心協力，並肩作戰，一定能夠戰勝病毒惡魔。