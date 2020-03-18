疫情中李明哲妻子懇求中國政府讓丈夫通“親情電話”

自台北方面消息，曾被中國大陸官方以“顛覆國家政權罪”判刑入獄5年的台灣非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜周三舉行記者會表示，“請強大的中國政府施捨她，讓她能與李明哲通‘親情電話’”。李凈瑜稱，只要聽到李明哲對她說“我還活着”，就心滿意足。

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李凈瑜當天上午在台立法院舉行記者會稱，3月18日是李明哲在中國被捕、坐牢滿3年前夕，過去3年來她每個月都得到湖南去探視，才知道李明哲是否平安健在；3年來她沒收過李明哲的平安信，李明哲也無法像其他中國受刑人一樣，打親情電話回家報平安。據中央社報道顯示，李凈瑜指出，“這3個月來武漢肺炎向全世界擴散，中國監獄禁止她前往探視，這是天災，家屬能體諒；近期傳出中國監獄內有幾名受刑人感染確診，家屬的不安、焦慮是可以想像的。”

李凈瑜說，她曾透過台灣當局傳達這個恐慌，希望能得到李明哲平安健康的訊息，但這個恐慌夾雜失望，卻一直延續着。因此她透過台陸委會發出正式的申請書給中國湖南省赤山監獄，希望在天災持續時，能允許李明哲和她通個親情電話，並稱“只要聽到他對我說‘我還活着’，我就放心、滿足了。”

李凈瑜表示，哀求強大的中國政府，讓李明哲親自對她說這句話就好，“拜託強大的中國政府施捨這個恩典，謝謝大家”。她說，“我從李明哲的聲音、從李明哲的呼吸，我就能知道他的處遇”，所以這是她最迫切希望的，從兩人2月的會面被取消後，至今沒有任何李明哲的訊息。

同樣在記者會上，當談到李明哲在獄中狀態時，李凈瑜說，李明哲入獄後暴瘦30公斤，之前探監時，李明哲曾透露，“今年還好，今年有熱水”，她詢問後才進一步得知，獄方曾以熱水器故障為由，整個赤山監獄在去年冬天都沒熱水可用，而當地最冷溫度達到零下7度，飲食環境亦不健康理想。

李凈瑜稱，此情每個月探監李明哲，當面跟他聊往事、翻舊帳，“才可以確認那是不是我的那個李明哲”，而從1月份探監結束後，她沒有李的任何音訊，盼陸委會介入協助後，迄今一個多月來，仍無進一步消息，而赤山監獄方也只有告訴她稱，赤山監獄沒有疫情。對此，李凈瑜說，“請中國政府施捨我，有可以跟李明哲通話的機會，在我即將失去他滿3年的日子。”