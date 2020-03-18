袁國勇：指武漢肺炎源自美國是自欺欺人 欲戰勝疫情勿諉過於人

正當中美為俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒之名及病毒源起爭拗不休之際，身兼中國是次疫情高級別專家組成員的香港大學微生物學系講座教授袁國勇及名譽助理教授龍振邦撰文稱，指病毒疫情源自中國人濫捕濫食野生動物的陋習劣根，網傳病毒源自美國毫無實證，只是自欺欺人。他們又說，學術討論自然要用官方名稱，但民間和媒體稱之為武漢肺炎，通俗易明，方便溝通，實無不可。

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《明報》今(18日)天刊登二人以《大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘》為題的署名文章，開首以不足百字總結疫情發展：「己亥(即2019年)冬，疫發武漢。庚子(指2020年)春，湖北大疫，國內疫者八萬餘，死者三千。民不出戶月余始遏，惟疫未止已外傳。三月，全球大疫，世衛後知，未及宣布大流行。諸國欠措施缺儲備，迅大疫。」

文章指出，約七成半的新發傳染病源於野生動物，但中國人未能汲取2003年沙士之疫的教訓，未有因應沙士冠狀病毒於果子狸身上尋得而讓野味市場禁而不絕，而且愈趨猖狂，情況令人側目。但活野味市場內的動物排泄物多含大量細菌病毒，環境令病毒容易出現洗牌及基因突變。

對於武漢肺炎病毒起源，文章稱，由於疫症初期擴散點的華南海鮮批發市場早被清場，活野味不知所終，未能確定病毒之天然和中間宿主，但當地人員表示，市場內之野生動物從中國各地、東南亞各國及非洲走私而至。此外，基因排序顯示，一隻在雲南的中華菊頭蝠蝙蝠身上分離得出的冠狀病毒株（RaTG13）與武漢冠狀病毒有96%近似，相信這便是武漢冠狀病毒的始祖，料蝙蝠是武漢冠狀病毒之天然宿主。而另一組基因排序有90%相似的結果顯示，穿山甲極可能是中間宿主。

文章續稱，對於網傳病毒源自美國，此說「毫無實證，自欺欺人」，再亂傳是貽笑大方。面對疫情，首重信息透明以及冷靜理性分析，而沙士後沒有雷厲風行關閉所有野味市場乃大錯，欲戰勝疫症，必須面對真相，「勿再一錯再錯，諉過於人。」

文章總結道，武漢肺炎病毒乃中國人劣質文化之產物，濫捕濫食野生動物，這陋習劣根才是病毒之源。「如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現。」新冠病毒另一名稱是沙士2.0。

對於病毒命名的爭議，文章指出，世界衛生組織近年不以地名冠在病毒之前，故稱「冠狀病毒-19」(COVID-19)或「沙士冠狀病毒2.0」(SARS-CoV-2)，科學研討或學術交流必須用官方名稱，社會叫法只須約定俗成，市民日常溝通及媒體用語，則可以武漢冠狀病毒或武漢肺炎稱之，通俗易明，方便溝通，實無不可。

有趣的是，文章在談及沒有發生重大疫情的地點時，用的是「星、港、澳及中華民國」，順序即新加坡、香港、澳門和台灣。