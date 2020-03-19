中國國家監委公布調查李文亮的通報

中國國家監察委3月19日公布關於李文亮的調查通報。今年1月李文亮醫生因向親友轉發武肺信息，遭公安訓誡並被央視“示眾”。他在一線感染武肺（covid-19），於2月7日病逝，引發民眾對他的同情和對當局隱瞞病情的強烈不滿，要求當局調查…

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國家監察委3月19日的通報說，調查組已建議湖北省武漢市監察機關督促公安機關撤銷對李文亮的訓誡書並“追究有關人員責任”，及時向社會公布處理結果。

中國國家檢查委的通報沒有提及最初向李文亮等八名醫生透露信息的“發哨人”艾芬醫生和其他7名被訓誡的醫生。艾芬醫生也因為透露疫情而受到上級的訓斥。

據國家監察委的通報介紹：李文亮，男，滿族，1985年10月出生，遼寧錦州人，中共黨員，工作中感染新型冠狀病毒引發肺炎於2020年2月7日不幸去世，生前系武漢市中心醫院眼科醫師。

據該通報介紹：2019年12月，湖北省中西醫結合醫院、武漢市中心醫院後湖院區、武漢市紅十字會醫院等陸續收治了一些不明原因肺炎病人。12月27日，湖北中西醫結合醫院呼吸與危重症科主任張繼先向醫院報告了其接診3例不明原因肺炎患者情況，醫院將此情況上報武漢市江漢區疾控中心。當天，武漢市疾控中心安排給此3例病人做了流行病學調查和檢測。12月29日，湖北省中西醫結合醫院又報告4例來自華南海鮮市場的同類病例。武漢市衛健委組織專家團隊進行調查，當晚將相關病人轉診至武漢市金銀潭醫院。武漢市衛健委於12月30日在系統內發布《關於報送不明原因肺炎救治情況緊急通知》《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》。該兩份通知分別於當天15時22分和19時許被人上傳到互聯網上。

2019年12月30日17時，李文亮醫生收到同事發給他的信息，轉發到“武漢大學臨床04級”群。寫了“華南水果海鮮市場確診了7例SARS”“在我們醫院後湖院區急診科隔離”等文字信息和1張標有“SARS冠狀病毒檢出〈高置信度〉陽性指標”等字樣的臨床病原體篩查結果圖片、1段時長11秒的肺部CT視頻。18時42分，他又在該群發布“最新消息是，冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型”“大家不要外傳，讓家人親人注意防範”。同時，類似信息也出現在其他微信群中。被人上傳到網上的武漢市衛健委兩份部門文件，與李文亮醫生等人轉發、發布的信息，引發關注和討論。

2019年12月31日13時38分，武漢市衛健委發布《關於當前我市肺炎疫情的情況通報》說，“已發現27例病例”“上述病例系病毒性肺炎”，並稱“到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染”。多家媒體對此進行了報道。

“按照武漢市關於不明原因肺炎疫情防控工作安排，武漢市公安機關依據傳染病防治、治安管理等法律法規，及市衛健委的情況通報，對在網上出現的轉發、發布SARS等傳染病信息情況進行了調查處置。2020年1月3日13時30分左右，武漢市公安局武昌分局中南路派出所與李文亮醫生聯繫後，李文亮醫生在同事陪同下來到該派出所。派出所副所長楊某安排負責內勤的民警胡某與李文亮醫生談話。談話人員現場作了筆錄。李文亮醫生表示，在微信群中發有關SARS的信息是不對的，以後會注意，談話人員對李文亮醫生製作了訓誡書。李文亮醫生亦持有1份訓誡書，於14時30分許離開派出所。談話人員為內勤民警胡某和1名輔警，胡某在訓誡書上籤上了自己的名字和當天值班民警徐某的名字。實際上，徐某未參加談話。

2019年12月31日上午，武漢市中心醫院“有關領導”和李文亮醫生進行了談話。李文亮醫生在談話中表示，他把未經核實的有關SARS等信息轉發到同學群中，目的是提醒群內同學注意防範。醫院讓李文亮醫生寫一份“認識材料”。李文亮醫生在感染生病住院前，其一直在眼科醫師崗位照常工作。

2020年1月10日，李文亮醫生出現發熱，1月12日入住武漢市中心醫院眼科病房，1月14日轉入呼吸與危重症醫學科三病區，1月23日轉入呼吸與危重症醫學科重症監護室，2月7日不幸去世。

22020年1月6日，李文亮醫生收治了一名82歲的眼病患者。該患者1月7日發熱，後確診感染新冠病毒，於1月23日病逝。1月10日，李文亮醫生開始發熱，在武漢市中心醫院發熱門診就診。

1月12日李文亮在武漢市中心醫院住院，診斷為右眼急性結膜炎、肺部感染。1月14日，李文亮雙肺感染加重，轉入呼吸三區單間隔離，組織專人輪班護理，即時監測血氧飽和度、心率、血壓，給予呼吸支持和抗病毒、抗感染、化痰、護胃等對症支持治療，使用激素和丙種球蛋白。1月15日至1月18日，根據李文亮醫生的病情，主診醫生適時調整有關藥物和治療方式。

1月19日，李文亮醫生間斷髮熱。下午，醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師、新冠肺炎院內醫療救治專家組長查看李文亮醫生病情，提出治療意見。當晚，請華中科技大學同濟醫院呼吸與危重症醫學科教授、武漢市新冠肺炎救治專家組組長為李文亮醫生會診。

1月20日至22日，李文亮醫生沒有發熱，但喘氣癥狀仍然較重。1月15日、19日、20日、21日，新冠肺炎院內醫療救治專家組組長、副組長等院內專家多次查看李文亮醫生病情並提出診療意見。

1月22日23時50分許，李文亮醫生如廁後出現喘氣、呼吸困難等癥狀，血氧飽和度下降至88%，於1月23日凌晨3時30分轉入重症監護室。

1月27日武漢市中心醫院開始試運行核酸檢測。1月28日、1月31日，醫院先後兩次對李文亮醫生做了核酸檢測，第一次為陰性，第二次為陽性。1月31日，李文亮醫生確診感染新冠病毒。

1月31日至2月3日，李文亮醫生無發熱，呼吸急促有一定緩解，但精神、食慾欠佳。2月4日中午，出現嘔吐，咳嗽頻繁，伴喘息加重，經治療後癥狀緩解。2月5日，李文亮醫生無發熱，但靜息狀態下仍有喘息、氣促，床邊胸片提示右側肺炎加重。2月6日，李文亮醫生肺部病變嚴重，病情有惡化風險。院內專家組會診，建議轉到條件更專業的後湖院區，徵得李文亮及家屬同意後，於18時55分許，轉到武漢市中心醫院後湖院區。

2月6日19時20分，李文亮醫生出現神志模糊，心率、血壓進行性下降，立即推注腎上腺素強心，開放血管通道積極補液擴容提升血壓。同時進行氣管插管，有創呼吸機維持呼吸，“持續胸外按壓”。21時30分，上體外心肺復蘇儀，輔助持續胸外心臟按壓，“繼續進行心肺復蘇搶救”，並給予積極藥物復蘇。22時40分許，使用從武漢亞心醫院借來的ECMO（體外膜肺氧合機，俗稱“人工肺”）對李文亮醫生進行治療。經武漢市衛健委協調，北京協和醫院專家趕到搶救現場。2月7日凌晨2時58分，李文亮醫生心電圖呈直線反應，宣告臨床死亡。3時48分，醫院發布了李文亮醫生去世的消息。

組織搶救的醫生說，“李文亮醫生是我們的同事，又很年輕，我們不希望他走，只要有一點希望我們就不願放棄，當時沒有想其他任何因素，就是想救活他，所以搶救了很長時間”。李文亮醫生的主診醫生表示，雖然沒能挽回李文亮醫生的生命，但對他的治療是規範的，搶救是及時的，大家盡了最大努力。據為李文亮醫生會診的院外專家講，從李文亮醫生病案看，醫院治療比較規範，能夠根據病情調整藥物和措施。醫院建議採取和實際採取的重要醫療措施，均徵求了李文亮醫生或其家屬意見。

李文亮醫生不幸去世後，武漢市中心醫院成立工作專班負責撫恤、善後。2月7日下午，市中心醫院領導探望慰問了李文亮醫生的父母、妻子和孩子。應李文亮醫生妻子的要求，安排她和孩子在有關醫院進行休養。

經武漢市中心醫院申請，武漢市人力資源和社保局已認定李文亮醫生為工傷。根據有關規定，已全額發放“工亡補助金”，核發了“喪葬補助金”。保險公司已向李文亮醫生家屬賠付了捐贈保險（針對抗新型冠狀病毒感染肺炎疫情的一線醫護人員）。武漢市中心醫院工會號召職工為李文亮醫生及其家屬捐款，武漢紅十字會收到定向愛心捐款均轉交李文亮醫生的家屬。3月4日，國家衛健委等部門印發決定，表彰全國衛健系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人，其中有李文亮醫生。

由於中南路派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範，調查組已建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任，及時向社會公布處理結果。