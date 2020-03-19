中國成了世界上最安全的地方 但是留學生們你先別回來

這是網絡流傳很廣的一張照片，圖為北京首都機場等待入關的旅客和全副武裝的隔離分流人員擠滿機場的每一處空間的情景。

這場新冠病毒在全世界泛濫，在中國大大趨緩，至少官方的統計是這樣的，大外宣小五毛官媒營造了一幕靚麗的風景：1中國是一片凈土，2外國極其可怕，3，祖國歡迎你們! 當留學生歸國團，海外華人成批往回奔涌時，祖國卻大談特談“輸入性病毒”長驅直入的危險，就有些不三不四的，把奔回去取暖的他們的同胞們稱之為“投毒”的，境外“倒灌”的，“祖國建設你不在，萬里投毒你最快”。連『人民日報』也有點看不下去了：“說歸國人員’千里投毒第一名‘很不合適”。但是，官方終於亮出了底牌。

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北京市疾病預防控制中心3月18日建議，留學生無十分必須應暫停回國。當局的說法自相矛盾，一方面指出國外防控形勢嚴峻，一方面勸留學生最好不要回歸，確有回國需求，應評估自身健康狀況，患有急性疾病或慢性基礎疾病， 一定要避免出行等等。總之，核心的意思是必須暫停回國。此舉立即引起反彈，有人就呼籲，“北京不可以這樣對待自己的孩子!” 不管怎麼說，中國是他們的國家，他們自己想回家的時候，至少應該體諒他們。還有人說，武漢疫情嚴重時，各國紛紛派出專機撤僑，“歸國人員”也不要求專機接回，自己坐着航班回來了，總可以吧？

這股鋪天蓋地的返國潮一則和海外疫情肆虐有關，一則和鼓吹中國世界最好有關。社交網絡充斥着千篇一律的五毛腔："XX國家疫情已經失控了，我從醫院朋友那裡打聽到……太可怕了，我已經定好回國機票了，關鍵時刻還是得集中力量辦大事啊。" 還有就是這種：世界各國華人“18萬天價回國機票”也要搶購，你還買不到呢!

在最初營造“中國是世界上最安全的地方”，要人家抄中國的作業之後，北京當局忽然把歸國人員中有感染新冠病毒的事件成倍放大。其實在新冠病毒蔓延全世界的時候，全世界哪裡沒有新冠病毒？ 關鍵是北京當局一下子變得極其緊張，對待“歸國人員”的態度突然生硬起來，幾乎每一個都成了“帶毒嫌犯”。回來的人中，確有個別本已確診，應留在原地隔離的，也真有隱瞞病史設法逃回的，但畢竟是極少數，絕大部分是健康的。然而官媒氣候變了，報道返國的，給人印象好像都是不誠實的滑頭，歡迎的氣氛消失了， 北京忽然意識到自己還沒有凈土凈到神話的地步，官方臉色一變，五毛頓時恨上了同胞， 一下子，歸國華人有點像妖魔，祖國瞬間成了地獄。

遭遇巨大疫情襲擊的中國嚴防疫情回潮毫無疑問是對的，問題在於他對待在外國的中國人回去的態度和待遇，他們一個個被視為瘟神，北京最嚴厲，發熱的不用說了，隔離吧，沒什麼可說，不發熱的，也要統統隔離十四日，說到極處，未嘗不可，預防嗎，但是，有人叫苦自己明明有房子，親人做好迎接的準備，他們也沒有發熱，正常，為什麼不讓他們回家自我隔離呢？有些冷不丁被送進昂貴的賓館隔離的人，抗議一下，也被警察反譏：“你當這是哪呢”，有些國外的習慣性要求，被嘲諷，“還要人權，不知天高地厚。”

北京為何如此緊張攔阻華人，有人分析是因為他們大多已按照習近平總書記下令，去打勝了抗疫人民戰爭，去早日實現清零，只要發現一個，這個神秘的”清零“就被延遲一日。也有人分析，北京可能很快要召開”兩會“了，所以如臨大敵。

此次爆發於中國武漢的新冠疫情，其毒性至今還在認知之中，人類能否最終戰勝疫情，也在觀察之中。有網民批評，最早隱瞞疫情的北京當局，疫情緩解時，好了瘡疤忘了痛，讓外國抄作業。現在以恐怖心態對待歸國者，作為政府，就有失道義了。