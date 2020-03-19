中國成了世界上最安全的地方 但是留學生們你先別回來
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這場新冠病毒在全世界泛濫，在中國大大趨緩，至少官方的統計是這樣的，大外宣小五毛官媒營造了一幕靚麗的風景：1中國是一片凈土，2外國極其可怕，3，祖國歡迎你們! 當留學生歸國團，海外華人成批往回奔涌時，祖國卻大談特談“輸入性病毒”長驅直入的危險，就有些不三不四的，把奔回去取暖的他們的同胞們稱之為“投毒”的，境外“倒灌”的，“祖國建設你不在，萬里投毒你最快”。連『人民日報』也有點看不下去了：“說歸國人員’千里投毒第一名‘很不合適”。但是，官方終於亮出了底牌。
北京市疾病預防控制中心3月18日建議，留學生無十分必須應暫停回國。當局的說法自相矛盾，一方面指出國外防控形勢嚴峻，一方面勸留學生最好不要回歸，確有回國需求，應評估自身健康狀況，患有急性疾病或慢性基礎疾病， 一定要避免出行等等。總之，核心的意思是必須暫停回國。此舉立即引起反彈，有人就呼籲，“北京不可以這樣對待自己的孩子!” 不管怎麼說，中國是他們的國家，他們自己想回家的時候，至少應該體諒他們。還有人說，武漢疫情嚴重時，各國紛紛派出專機撤僑，“歸國人員”也不要求專機接回，自己坐着航班回來了，總可以吧？
這股鋪天蓋地的返國潮一則和海外疫情肆虐有關，一則和鼓吹中國世界最好有關。社交網絡充斥着千篇一律的五毛腔："XX國家疫情已經失控了，我從醫院朋友那裡打聽到……太可怕了，我已經定好回國機票了，關鍵時刻還是得集中力量辦大事啊。" 還有就是這種：世界各國華人“18萬天價回國機票”也要搶購，你還買不到呢!
在最初營造“中國是世界上最安全的地方”，要人家抄中國的作業之後，北京當局忽然把歸國人員中有感染新冠病毒的事件成倍放大。其實在新冠病毒蔓延全世界的時候，全世界哪裡沒有新冠病毒？ 關鍵是北京當局一下子變得極其緊張，對待“歸國人員”的態度突然生硬起來，幾乎每一個都成了“帶毒嫌犯”。回來的人中，確有個別本已確診，應留在原地隔離的，也真有隱瞞病史設法逃回的，但畢竟是極少數，絕大部分是健康的。然而官媒氣候變了，報道返國的，給人印象好像都是不誠實的滑頭，歡迎的氣氛消失了， 北京忽然意識到自己還沒有凈土凈到神話的地步，官方臉色一變，五毛頓時恨上了同胞， 一下子，歸國華人有點像妖魔，祖國瞬間成了地獄。
遭遇巨大疫情襲擊的中國嚴防疫情回潮毫無疑問是對的，問題在於他對待在外國的中國人回去的態度和待遇，他們一個個被視為瘟神，北京最嚴厲，發熱的不用說了，隔離吧，沒什麼可說，不發熱的，也要統統隔離十四日，說到極處，未嘗不可，預防嗎，但是，有人叫苦自己明明有房子，親人做好迎接的準備，他們也沒有發熱，正常，為什麼不讓他們回家自我隔離呢？有些冷不丁被送進昂貴的賓館隔離的人，抗議一下，也被警察反譏：“你當這是哪呢”，有些國外的習慣性要求，被嘲諷，“還要人權，不知天高地厚。”
北京為何如此緊張攔阻華人，有人分析是因為他們大多已按照習近平總書記下令，去打勝了抗疫人民戰爭，去早日實現清零，只要發現一個，這個神秘的”清零“就被延遲一日。也有人分析，北京可能很快要召開”兩會“了，所以如臨大敵。
此次爆發於中國武漢的新冠疫情，其毒性至今還在認知之中，人類能否最終戰勝疫情，也在觀察之中。有網民批評，最早隱瞞疫情的北京當局，疫情緩解時，好了瘡疤忘了痛，讓外國抄作業。現在以恐怖心態對待歸國者，作為政府，就有失道義了。