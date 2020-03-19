伊朗疫情死亡破千 國慶赦1萬囚犯 含政治犯

伊朗目前是全球疫情第三嚴重的國家，德黑蘭官方確診的武漢肺炎（covid-19）病例達到17361例，死亡1135例。伊朗監獄人滿為患，當局決定在新年（3月20日）到來之際，釋放1萬名囚犯，含政治犯。

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據中央社發自迪拜的消息，伊朗國營電視台報導，為慶祝3月20日到來的伊朗新年，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）下令赦免包括政治犯在內的1萬名囚犯。

伊朗司法部發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）3月18日告訴伊朗國營電視台：那些將被赦免的人，不會再回到監獄 ...那些和安全有關的囚犯中（政治犯），有近一半會被赦免。

這位伊朗司法部發言人還說，為了因應疫情，伊朗已從監牢暫時釋放了85000人，包括政治犯。但他未提及，擁有英國和伊朗雙重國籍的援助人員紮哈里-雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）是否在這次赦免名單中。

聯合國伊朗人權問題特別報告員萊曼（Javaid Rehman）在1月份向聯合國人權理事會（Human Rights Council）提交報告，指伊朗宣稱有189500人遭監禁。其中很可能包括去年11月在反政府抗議期間，或抗議之後，被捕的數百人。

武漢肺炎疫情促使聯合國和美國呼籲伊朗，從擁擠不堪和疾病肆虐的監獄釋放政治犯，包括幾十名雙重國籍國民和外國人。